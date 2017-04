Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, Ferenc pápa misézik a Szent Péter téren

A keresztények ezen az ünnepen emlékeznek Jézus bevonulására Jeruzsálembe - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) MTI-hez eljuttatott közleményében.



Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ünnep alkalmából az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét délelőtt fél 11-kor - tudatta Tóth János Csaba, a főegyházmegye sajtóreferense.



A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, ahol a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek hódoltak Krisztus előtt.



A virágvasárnapi szertartás része a hívek által hozott barkaágak megáldása.



Ez a vasárnap "az Úr szenvedésének vasárnapja" néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a passió. A katolikus egyház ezzel fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, "megvalósítva a megváltást, amely az emberek számára az örök életet hozta el" - olvasható az MKPK közleményében.



Ferenc pápa virágvasárnapi szentmisét mutat be a Szent Péter téren



Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulása elevenedik fel vasárnap a római Szent Péter téren, ahol Ferenc pápa tíz órától mutatja be a virágvasárnapi szentmisét.



A hagyomány szerint a húsvéti nagyhetet megnyitó virágvasárnapi szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődik.



A pápa az obeliszktől a Szent Péter-bazilika lépcsőjén levő szabadtéri oltárig halad, bíborosok és püspökök követik. A papok és a Szent Péter téren összegyűlő hívők kezében hosszú pálma- és olajágak lesznek, amelyekkel egykor a Jeruzsálembe bevonuló Jézust is köszöntötték. Az egyházfő három egymásba font pálmalevelet tart, ezek a Szentháromságot jelképezik.



Szokás szerint a virágvasárnapi pálmalevelek az északnyugat-olaszországi Liguriából, Sanremo városából érkeznek. A Szent Péter teret díszítő virágok minden évben - 1985 óta - Hollandia adományai, az olajfákat pedig a dél-olaszországi Pugliából viszik.



A Vatikán honlapján közölt misekönyv szerint az idei virágvasárnapi szentmisén az egyházért, a törvényhozókért és kormányzókért, az emberek méltóságáért, az üldözött keresztényekért, a fiatalokért, valamint a szegényekért és egyedülállókért imádkoznak latinul, olaszul, franciául, lengyelül és kínaiul.



A húsvéti hét kiemelkedő eseményei között lesz csütörtök délután a lábmosás szertartásának felelevenítése: Ferenc pápa az idén ismét egy börtönben, a Rómától nem messzi Paliano büntetés-végrehajtási intézetében 12 rabnak mossa meg a lábát. Péntek este a római Colosseumnál a Via Crucis keresztútját vezeti, húsvétvasárnap a Szent Péter téren mutatja be az ünnepi misét és Urbi et Orbi áldását adja Rómára és a világra.