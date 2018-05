Vizeletük visszatartásával óvják meg magukat a fagyhaláltól az alaszkai békák

Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák, a tudósok most kiderítették azt, hogyan képesek így életben maradni.



Az urea vagy karbamid, a szervezetből a vizelettel kiválasztódó anyag "újrahasznosítása" tartja életben az apró békát a hosszú hibernált állapot alatt. A karbamid védi a sejteket és a szöveteket, amikor a kis kétéltű szíve, agya és vérárama leáll.



Az erdei békák (Lithobates sylvaticus) azért képesek erre, mert bélrendszerük speciális baktériumai újrahasznosítják a karbamidot - állapították meg a Proceedings of the Royal Society B című tudományos lapban megjelent tanulmány szerzői.



Vannak, akik a békavizeletet egyfajta fagyállóként értelmezik, de Jon Costanzo, az ohiói Miami Egyetem zoológusa, a tanulmány társszerzője ezzel nem ért egyet:



"Szemük fehér, bőrük fagyos, olyanok, mint egy darab kő. Ha embert látnánk ilyen állapotban, halottnak neveznénk. Ahogy azonban a levegő melegszik, a kis békák újraélednek" - magyarázta.



Más állatok sem vizelnek a téli álom, vagyis a hibernáció idején, ám az emlősök nem dermednek kővé, mint a békák, sőt február közepén, amikor még tart a tél, felébrednek.



Costanzo és kollégái megvizsgálták a béka belében élő baktériumflórát. Sok olyat találtak, amelyik több olyan állatban is él, amelyek szintén téli álmot alszanak.



Egy baktérium azonban nincs meg a feléledt, újra aktív békákban, csak a fagyottakban, ez a pszeudomonász, amely a hidegben tenyészik.



Nem volt könnyű kideríteni, mi történik a békák szervezetében. Már a begyűjtésük is akadályokba ütközött, mert bőrük a talaj és a levelek színét utánozza.



A vizsgálat úgy folyt, hogy aktív időszakukban gyűjtötték be a kis kétéltűeket, majd ellenőrzött körülmények között "megfagyasztották" őket.