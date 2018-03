Vulkanikus ásványokkal tisztítaná a szennyezett talajt és talajvizet a Biocentrum

Vulkanikus ásványi nyersanyagok környezetvédelmi hasznosítását célzó kutatás-fejlesztési programot indított a Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. - közölte a gyöngyösoroszi székhelyű vállalkozás projektvezetője az MTI-vel.



A 756 millió forint összköltségű projekt 77 százalékát uniós pályázati és hazai költségvetési támogatás biztosítja, a fennmaradó részt a Biocentrum saját forrásaiból finanszírozza - ismertette Magyar Balázs.



A 2021 nyaráig megvalósuló programot a cég által vezetett konzorcium végzi, amelynek tagja a Pannon Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Palota Környezetvédelmi Kft., valamint a Josab Hungary Termelő és Kereskedelmi Kft. is.



A projektvezető kifejtette: a program keretében új technológiákat dolgoznak ki, amelyekkel a Magyarországon bányászott vulkáni nemfémes ásványi nyersanyagok szennyezett talaj- és talajvíz tisztítására hasznosíthatók. Ilyen anyag például az alginit, a perlit és a zeolit.

Magyarország rendkívül gazdag ezekben a vulkáni nyersanyagokban, amelyek kiváló szennyezőanyag-megkötő képességgel rendelkeznek - jegyezte meg.



A kutatás során a nyersanyagokból magasabb feldolgozottságú termékeket fejlesztenek ki - mondta a projektvezető, jelezve: az új hasznosítási lehetőségek felkutatása és alkalmazási feltételeinek megteremtése a termelés növelését és környezetbarát technológiák bevezetését is segíti.



Magyar Balázs megjegyezte: a projekt négy új munkahelyet teremt, és vállalták, hogy befejezését követően a kutatás-fejlesztési ráfordításokat jelentősen növelik.



A teljes egészében magyar tulajdonú Biocentrum Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. nettó árbevétele tavaly mintegy 130 millió forint volt, ez a tervek szerint az idén 20-30 millió forinttal emelkedik. Jelenleg a cég 30 embert foglalkoztat.

A társaság profiljába tartozik a környezetvédelmi felmérés, kármentesítés, talajmechanikai vizsgálatok, bányászati tájrendezés, speciális víztisztító berendezések tervezése, gyártása, továbbá környezetvédelmi talajvíz monitoring tervezése, üzemeltetése. A kft. szerepet vállal a felsőoktatási intézményekben folyó gyakorlati képzések szervezésében, lebonyolításában is.