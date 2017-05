WHO: nem tudni a halálozások több mint felének az okát

Nincs adat a világon történt összes halálozás több mint felének az okáról, ami megnehezíti a hatékony egészségügyi felméréseket és a döntéshozatalt - derül ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerdán bemutatott jelentéséből.



A javuló statisztikai adatgyűjtésnek köszönhetően a világon - becslések szerint - 2015-ben bekövetkezett 56 millió halálozásból 27 milliónak feljegyezték az okát, szemben a 2005-ös helyzettel, amikor ez az arány csak egyharmad volt - írja globális egészségügyi jelentésében a WHO.



Számos országban - köztük Kínában és Törökországban - tettek "jelentős előrelépést" az adatgyűjtésben, Iránban 2015-ben már az elhalálozások 90 százalékát pontosan dokumentálták, szemben az 1999-es 5 százalékkal, sok állam azonban még mindig nem gyűjti rutinszerűen az egészségügyi adatokat - írta közleményében Maire-Paule Kieny, a WHO egyik igazgatóhelyettese.



"Ha az államok nincsenek tisztában azzal, mitől betegednek és halnak meg a polgáraik, akkor sokkal nehezebb megmondani, mit lehet ez ellen tenni. A WHO együttműködik a tagállamokkal, hogy javítsanak az egészségügyi adatrendszereiken és az adatok minőségén" - írta Kieny.



A WHO friss éves jelentése az ENSZ 2015 őszén ratifikált fenntartható fejlődési céljaira (Sustainable Development Goals, SDGs) koncentrált: az egészségügyi, éghajlati, higiéniai és gazdasági egyenlőtlenségek kérdéseit vizsgálta. A jelentés megállapította, hogy csökkentek a kismama- és újszülött-halálozás arányai, 2015-ben a világon 1000 élve születésre 19 csecsemőhalál és 43, ötévesnél fiatalabb gyerek halála jutott. Mintegy 830 nő halt meg naponta ugyanebben az évben a terhességgel vagy a szüléssel összefüggő szövődményekben.



A fertőző betegségeket vizsgálva azt találták, hogy 2015-ben - becslések szerint - 2,1 millió új HIV-fertőzött volt a világon, ami 35 százalékkal kevesebb, mint 2000-ben. A világ maláriás megbetegedéseinek számát 212 millióra becsülték 2015-ben, a szúnyogok terjesztette betegségek kockázatával élőknek mintegy 60 százaléka jutott rovarirtóval kezelt szúnyoghálóhoz, míg 2010-ben csak 34 százalékuk - olvasható a jelentésben.



A dokumentumból egyebek közt kiderül, hogy 2015-ben a világon 1,25 millió ember halt meg közlekedési balesetben; 125 ezer háborúban és egyéb fegyveres konfliktusban, kétharmaduk Szíriában vagy Irakban; és 468 ezer ember - négyötödrészt férfi - vált gyilkosság áldozatául.