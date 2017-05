Zombik a virágjai: nézze meg, hogyan élesztheti őket újjá

Tegyük fel, hogy virágot vásárol, amit gondosan vízzel teli vázába helyez, majd úgy hagyja. Néhány óra elteltével azt veszi észre, hogy az addigi tökéletes virágszirmok megfonnyadnak, a szár elveszíti tartását. Ugye ismerős?

A virágjai zombik

A virág újjáélesztése

Nos, valami hasonló, mivel nem lehet tudni, hogy ekkor milyen állapotba kerülnek: nem is élnek, de még nem is hervadtak el teljesen. A megfelelő körülmények között akár egy-két hétig is előidézhetjük ezt a zombiállapotot, így a virág tovább díszítheti otthonunkat, és a pénztárcánkat is megkíméli.A virágok egyszerű okból kifolyólag hervadnak el: nem tud elég vizet felszívni a növény. Amikor az újonnan vásárolt virág a vásárlást követő rövid időn belül lehervad, akkor valószínű, hogy nem jut elég víz a szárába. Néhány egyszerű lépéssel azonban ez elkerülhető, segíthetünk a virágnak, hogy a megfelelő mennyiségű vízet fel tudja venni, és újjáéledjen. Nyilván nem tarthatjuk örökké frissen, de ha korán el kezdünk foglalkozni vele, akkor megmenthetjük a hervadástól.Vágjon vissza a szárból. Leggyakrabban az történik, hogy a szár alja elszárad, és így sokkal nehezebben szívja fel a vizet. Vegyünk egy éles ollót vagy kést, és nagyjából 45 fokos szögben metszünk le egy centimétert a virág szárából, majd egy centimetéres hosszúságban vágjuk a szárat fel. Így sokkal nagyobb és frissebb felület jut vízhez.

Langyos vizet öntsön a vázába. Vannak olyan virágok, amelyek nem viselik jól a meleg vizet - ilyen például a tulipán - de a legtöbb virág jól érzi magát ilyen környezetben. A meleg víz sokkal gyorsabban mozog a szárban, és segíthet a szárat az akadályoktól megtisztítani, amelyek gátolhatják a felszívódást. Ügyeljen arra, hogy a víz langyos lengyen!Turbózza fel a vizet egy kis tápanyaggal. Ez könnyen elkészíthető otthon is. Három egyszerű összetevő kell hozzá: cukor, citromlé és egy csepp fehérítő. A cukor biztosítja tápanyagot; a citrom lecsökkenti a víz pH értékét, ami segít abban, hogy gyorsabban felszívódjon a szárban a víz; a fehérítő első blikkre félelmetesnek tűnhet, de megelőzi a bakteriális fertőzést. Mivel mindössze csak egy csepp kerül bele, így nem okoz kárt a virágban.Most jön a kivárás. A virágoknak szüksége lesz néhány órára, hogy újból magukra találjanak, és beinduljon a zombi üzemmód.

Ha szükséges, ismételje ezeket a lépéséket. Lehetőleg minden nap cserélje a vizet, valamint ha éppen nincs otthon, helyezze kevésbé napfényes helyre a virágot.Hogy milyen hosszú ideig bírják így, számos tényezőtől függ, mint például a virág genetikájától, mikor vágták le, és hogy mennyire van meleg a házban. Nem véletlen, hogy a virágárusok gyakran hűtőben tartják a virágokat - az alacsonyabb hőmérséklet lelassítja a hervadás folyamatát.