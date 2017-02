Hogyan teremthetsz tökéletes Valentin-napot a digitális korszakban?

Készíts romantikus vacsorát!

Szeretnéd megvillantani főzőtudásod? A Valentin-nap tökéletes alkalom erre! Válassz valami édeset, savanyút, fűszereset vagy bármit, amit partnered és te a leginkább kedveltek és lepd meg szíved választottját. Ha egy kis segítségre lenne szükséged, kérdezd a Nosalty chatbotját, amely mindig készen áll, hogy nagyszerű ötleteket adjon neked egy szerelmes vacsorához.



Egyszerű, de nagyszerű: rendeld a kedvencetek!

Még akkor sem kell lemondanod a hibátlan Valentin-napi vacsoráról, ha épp nem vagy Michelin csillagos séf. Itt a megoldás: rendelj mesés ételeket, több fogást, sokféle ízt például a Netpincértől mindössze néhány lépésben az üzenetküldő alkalmazásodon keresztül. Bon appétit!



Fejezd ki a saját stílusodban!

Szerelmet vallani egyedi, különleges módon kiválasztottadnak a lehető legcsodálatosabb Valentin-napi ajándék. A Viber erre több lehetőséget is ad neked: felhívhatod, készíthetsz 30 másodperces videót, csinálhatsz fotót vagy üzenetet is küldhetsz neki, sőt az ingyenesen letölthető, vicces és elbűvölő magyar nyelvű Valentin-napi „Szerelemrandi" matricák helyetted is beszélnek. A Viber különleges Ámor szerelemkvíz játékát is kitöltheted az új Valentin-csevegőrobot segítségével, amelyet a Viber magyar Nyilvános Fiókján, a Viber@Hungary-n keresztül érhetsz el a privát üzenet ikonra kattintva. A válaszaid alapján Viber Ámor szórakoztató tippeket ad neked Valentin-napra!



Meglepetés!

Egyszerű: mutasd ki szerelmed személyes ajándékokkal. Lepd meg egy új, izgalmas illattal, apró kiegészítővel, amelyek rád fogják emlékeztetni. Vagy ha úgy érzed, hogy Ő az igazi, merj nagyot álmodni! Vegyél egy jegyet a nyári fesztiválszezonra. Például, ha a legfrissebb híreket szeretnéd tudni Európa egyik legnépszerűbb fesztiváljáról, a Szigetről, a Nyilvános Fiókjukon keresztül olvashatod őket.



Koccintsatok!

Ideje úgy ünnepelni a szerelem napját, ahogy azt ti a legjobban szeretitek. Mindegy, hogy a pezsgőfürdőzést vagy egy átmulatott éjszakákat kedvelitek, mindössze annyit kell tennetek: koccintsatok! Ha egy borkedvelőt szeretnél kényeztetni, akkor kérdezd a Borháló chatbotját, amely borkülönlegességek egész sorát ajánlja neked és rendelésed után rövidesen ki is szállítják a fantasztikus üvegeket. Cheers!