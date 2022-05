A Miniszterelnökségtől Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár valamint a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának munkatársai ellátogattak Csongrád-Csanád megyébe, hogy a civilekkel való személyes konzultációkon a működésüket, szabályozásukat, támogatásukat érintő kérdésekről egyeztessenek.

Az első állomásnak, a Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület szervezésében, a megyei önkormányzat közgyűlési terme adott otthont Szegeden. Az eseményre a megyei hatáskörű civil egyesületeket hívták, és a megnyitón megjelent Mihálffy Béla frissen megválasztott országgyűlési képviselő is. Csütörtökön Makóra, Hódmezővásárhelyre és Szentesre mennek.

Települési polgármesterként tapasztaltam, hogy a közösség erejét a jól és hatékonyan működő civil szervezetek adják. Erre megyei szinten is nagy hangsúlyt fektetünk és igyekszünk megvalósítani, mert ott is működik. Ezt szolgálták az identitást erősítő programok is

– mondta a vendéglátó megyei közgyűlés elnöke, Gémes László.

Ilyenkor a fórumokon felmérjük a civilek igényeit, beszélgetünk képviselőikkel, akik megosztják velünk a mindennapok tapasztalatait. Most mást nem tehetünk, mert nincs aktuális pályázat a számukra

– árulta el a helyettes államtitkár.

A civil szervezetek képviselőihez szólva azt mondta:

Akkor hasznos egy ilyen fórum, ha olyan dolgokról beszélgetünk, ami a mi, önök érdekében végzett munkánkat segíti. Ennek a kívánalomnak is megfelelt az összejövetel.

2018-ban 5, idén 20 milliárd forint a Nemzeti Együttműködési Alap kerete, de mivel a kormányalakítás napjait éljük, a pénzügyi mozgástér korlátozott és a pályázatok sincsenek nyitva, ez utóbbi őszre várható. Az ukrán-orosz háború hatásai és a gazdasági válság miatt is bizonytalanok a források

– közölte még Szalay-Bobrovniczky Vince.