A Délmagyar podcast legújabb műsorában vendégünk Ferenczy Orsolya, a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese volt. Orsolya szólista és énekkari szerepeket vállalt kezdetben, mára szólistaként tevékenykedik városunk színházában. Ebben az évadban is számos szerepben láthatja majd a nagyérdemű, amelyekről azt mondja, nem könnyű őket egy félévben énekelni, hiszen nagyon különböző karaktereket jelenít meg a színpadon. A magánénekes egyébként több helyen is tanulta mesterségét, így például Székelyudvarhelyen, Budapesten, Nagyváradon és Szegeden, de emellett mesterkurzusokon, nyári akadémiákon is többször részt vett. A tavalyi évben két elismerést, egy Dömötör-díjat és egy Vaszy Viktor-díjat kapott. Beszélgetünk arról, hogy mi a siker kulcsa és azt is megvitatjuk, hogy mi ennek a szakterületnek az esszenciája. Természetesen sok egyéb érdekes téma is szóba kerül. Hallgassák meg műsorunkat a delmagyar.hu podcast-csatornáján!