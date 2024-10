Köszönet járt az időseknek

A képviselő megköszönte azokat az értékeket, amelyeket az idős korosztály megőrzött, és gazdagítja a fiatalabb korosztályt.

A képviselő lapunknak elmondta, hogy már másodjára rendezte meg Dorozsmán az idősek világnapját. Szerinte a helyi időseket is megilleti a tisztelet. A mostani rendezvényre több mint kétszáz dorozsmai nyugdíjas jelentkezett, dupla annyian mint egy évvel korábban. Ruzsa Roland elmondta azt is, hogy ezt a hagyományt a jövőben is megtartja, hiszen szüksége van az idősek tapasztalatára, az ő segítségükkel Kiskundorozsma a jövőben még sikeresebb lehet.

A rendezvény egyik vendége Márta Józsefné volt, aki azt mondta, hogy nagyon jó érzi magát, és biztosan eljön a jövő évi eseményre is. A hölgyek egy-egy szál rózsát is kaptak.

Mihálffy Béla is köszöntött

Röszkén pedig Mihálffy Béla köszöntötte az időseket. Az országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az elmúlt években sokat tanult az idősektől.

A rendezvényeken megtapasztalhattam, hogy önöknek összetartó, barátságos, életvidám közösségük van. Ide mindig jó volt megérkezni, mindig jó visszatérni. Az önök kitartása és szeretete, amellyel családjukat és közösségüket mindig támogatták, példaértékű mindannyiunk számára

– fogalmazott Mihálffy Béla.