A 17 éves ikrek tehetségesek: Feri sikeres tájfutó, Angyal remekül táncol

150 ezer forintból kell kijönniük havonta

Sokat köszönhetnek a bátyjuknak

Karácsonyra kilincset szeretne az ajtóra

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



Kívülről kis ékszerdoboznak tűnik a borostyánnal körbefuttatott házikó egy zsákutca végén Szentmihályon. Belül-ről azonban elég rossz állapotban van, Bernáth Csilla és három gyermeke, András, Angyal és Ferenc toldozgatják- foldozgatják több-kevesebb sikerrel.– Ők még kicsik voltak, amikor édesapjuktól különváltunk, része az életüknek, segít, ha kell, ám kicsi koruktól én felelek értük, megélhetésünkről nekem kell gondoskodni – mesélte az édesanya. Legnagyobb fia, András 22 éves, személyi edzőnek készül, a fiúk szobájában egy húzódzkodó, amelyet egy barátjával együtt közösen készítettek. Angyal és Ferenc 17 éves ikrek, mindketten a Deák Ferenc Gimnáziumba járnak, végzősök. A lány táncol, ottjártunkkor ért haza hiphoptánc-edzésről, Feri a tanulás mellett sikeres tájfutó, bár most épp az ágyat nyomja, nemrégiben vakbélműtétje volt.Csilla főállású anya volt, amíg lehetett, azóta közfoglalkoztatott. Eredeti szakmája építőmérnök, lakberendezőnek is tanult. Az utóbbi időben kulturális közmunkásként dolgozott, ám két éve megromlott az egészsége, ezért kicsit nehezebb most neki, ízületi problémái mellett a mindennapos megélhetési gondok is megviselték az asszonyt. – Szegény gazdagok vagyunk, bár hitelünk nincs, a számlákat néha tologatjuk, nagyon szerényen élünk – mesélte Csilla. Négyüknek egy hónapban 150 ezer forintból kell kijönniük, kapnak lakásfenntartási támogatást, az is nagy segítség. – Most beütött a krach, nem volt mosógépünk pár hétig, három gyerek mellett gondolhatják. Ma hoztak egy gépet, annyira örülök neki, hogy el sem tudom mondani – magyarázta a családanya. A mosógéppel a gyerekek apukája segítette ki őket.A gyerekek is kiveszik a részüket az otthoni munkákból, és máshogy is igyekeznek segíteni édesanyjuknak. – Sokat pályázunk, én többször nyertem már a nemzeti fiatal tehetségekért ösztöndíjprogramban, a Mol pályázatán is – mondta a 20-szoros országos bajnok tájfutó Ferenc, aki tavaly egy ezüst- és egy bronzérmet hozott haza az ifjúsági Európa-bajnokságról. Feri edzőtáborai is sokba kerülnek, januárban Portugáliába készül, ezeket többnyire pályázati pénzekből és az egyesület segítségével állják. Ikertestvére, Angyal jó tanuló, informatika szakban gondolkodik. Bátyjuk, András személyi edzőnek készül, a tanfolyam mellett dolgozik, segíti a családot. Feri szerint sok mindent köszönhetnek bátyjuknak.– Csomó olyan dolog van, ami a semmiből született, erre nagyon büszkék vagyunk. Én magam tettem le a padlót, szereltem össze a polcokat. De két mesterember jól jönne, lenne munkájuk fél évig bőven – mutatott körbe a lakáson Csilla. Mi is láttuk, a konyha beázik, szükség lenne néhány új cserépre. A bejárati ajtón nincs kilincs, ha erősebben fúj a szél, már kinyitódik az ajtó, és a konyhában sincs meleg víz régóta, így a mosogatás komoly kihívást jelent számukra. Az ikrek tavasszal érettségiznek, ballagnak. A szalagavatók és a ballagás erősen megterheli a családi költségvetést, a ruhák, két gyerekre, ez több mint 100 ezres kiadás lesz alsó hangon az anyuka szerint.Arra a kérdésünkre, hogy mit kívánnának karácsonyra, Angyal meglepő választ adott: egy kilincset az ajtóra. Feri laptopot szeretne, tájfutó térképeket rajzol, ehhez szükségük lenne egy számítógépre, most egy kölcsöngépen dolgozik. Karácsonyuk általában szerény, ami biztos lesz az asztalon, az a mákos bejgli. Ferinek ez a kedvence, azt mondja, abból sose elég – édesanyjuk 12 bejglit süt, ami két nap alatt elfogy.A gyerekek mindenben támogatják édesanyjukat, sokszor spórolt pénzükkel is. Angyal például tánctáborról mondott le, mert inkább tűzhelyre volt szükségük. A három testvér segíti egymást és édesanyjukat, szerény körülményeiket elfogadták, és boldogok így is.