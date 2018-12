A lányok szobáját felújították, és tüzelő is lesz elég: az egész falu összefogott a Nagy családért

A lányok szobáját most újítják fel. Fotó: Frank Yvette

– Sokan fogtak össze értünk, nagy megmozdulás indult a cikk után – beszélt az eltelt két hetükről Nagy Zsolt. A bordányi családapát, feleségét és három gyermekét november végén mutattuk be olvasóinknak . Tizenegy éves lányuk, Patrícia középsúlyos fogyatékos. A kilencéves Szintia szintén speciális iskolába jár, mert figyelemzavarral küzd, és a legkisebb gyereket, a hétéves Brigittát is hasonló problémák miatt nem tudták még iskolába vinni szülei. Édesanyjuk, Erika jelenleg próbaidős kisegítő egy étteremben, Zsolt pedig alkalmi munkákkal próbálja kiegészíteni a család jövedelmét. Rendes állást nem tud vállalni, ő várja haza ugyanis mindennap a gyerekeket.– A cikk után a faluból többen ajánlottak fel segítséget nekünk – mesélte Nagy Zsolt. – Hoztak gyerekruhát, paplant, élelmiszert, sőt, több gyerekágyat is ajándékoznak nekünk. Ezeket azonban egyelőre nem hoztuk el, épp most festem a lányok szobáját. Ha készen lesz, utána rendezzük be. Örülök, hogy az ő életterük végre olyan lesz, amilyet mindig is megérdemeltek volna.A családnak több támogató is hozott tűzifát ajándékba, amellyel több hétre megoldódott a fűtési problémájuk. – Sajnos egész télre nem tart ki, mert a rossz nyílászárók miatt sokat kell tüzelnünk, de ez is hatalmas segítség volt. Kaptunk egy teljesen új porszívót és egy használt mosógépet is, miután a miénk elromlott időközben.Lapunk olvasói 175 ezer forintot adtak össze a családnak, amelyből tűzifát vesznek még, illetve elmaradt számláikat rendezik. – Nagyon jólesik, hogy ennyi segítséget kaptunk. Biztos, hogy idén sokkal szebb karácsonyunk lesz, mint az elmúlt években volt – hálálkodott Nagy Zsolt.