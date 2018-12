A mostani ünnep kicsit gondtalanabb lesz: az adományokból letudták a tartozásokat, és még tűzifára is futja

Olvasóink segítségével Valkaiék letudták a tartozásaikat, és még tűzifára is futja a pénzből.

Fotó: Kuklis István

Beállt a tél, még nehezebb eljutni a nyomvályús, keményre fagyott földutakon a csongrádi tanyavilágba. A zötykölődés után felüdülés belépni a Valkai-házba. Szerény, de tisztességes körülmények fogadnak, csakúgy, mint legutóbbi látogatásunkkor A négyfős család egy szobán osztozik, itt él a szülők mellett nagyfiuk, a hiperaktív Tamáska, és itt áll a csöppség, Dalma Erika kiságya is. A fiú állandó felügyeletet igényel, az édesapa ezért nem tud munkát vállalni. Korábbi munkahelyein nem nézték jó szemmel, hogy sokszor kellett eljönnie Tamáska miatt.A család próbál előrejutni, tervezik a házuk átalakítását, hogy ne egy szobában kelljen szoronganiuk. A boldogulásukban most olvasóink is segítettek. A jóakarat forintjaiból 165 ezer forint került a Valkai családhoz. – Örülünk a támogatásnak, köszönjük mindenkinek a segítséget. A kapott támogatást tűzifára fogjuk fordítani, de veszünk élelmiszereket is. Van tartozásunk az áramszolgáltató felé és a házunk után illeték, azokat is tudjuk rendezni belőle. Így végre adósságmentesek leszünk. Sokkal másabb lesz az idei karácsony, de ez nem csak a pénzen múlik. Évek óta ez lesz az első ünnep, ami kicsit gondtalanabbul telik – mondta el lapunknak Tamás.A családfő várja a tavaszt, tervezgetnek feleségével. Belevágnak a kertészkedésbe, és újra megpróbálkoznak az állattartással, csirkéket fognak nevelni a ház körül. Korábban is tartottak tyúkokat, de azokat ellopták. Remélik, ez nem ismétlődik meg.Bíznak abban, hogy miután ezzel a segítséggel letudták tartozásaikat, a jövőben önerőből is boldogulnak majd, és ha szerény körülmények között is, de becsületben tudják felnevelni gyermekeiket.