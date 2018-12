Dédunokáira költi olvasóink adományát

Horváth Mihálynénak és dédunokáinak is elvittük olvasóink adományait. Fotó: Kuklis István

– Egy kicsit megfáztam – magyarázta Horváth Mihályné, miért halljuk alig a hangját. A 77 éves asszonyt, aki öt éve magához vette bántalmazó családjukból kiemelt dédunokáit , meglátogattuk a napokban, hogy átadjuk neki olvasóink jóakaratforintjait. Összesen 206 ezer forintot adtak össze számára adományozók, mellette azonban ruhákat, cipőt, táskát és szaloncukrot is kaptak magánszemélyektől.Egy jóakarójuk jóvoltából egy tabletet is át tudtunk adni a 14 éves Veronikának és a 9 éves Noéminek, amelyet együtt tudnak majd használni. – Ennek örültek a legjobban – árulta el a dédmama.Bár Horváth Mihályné egyelőre gyengélkedik, abban biztos, hogy karácsonyra meggyógyul. Pihenni azonban egyelőre nem sokat tud, hiszen a lányok iskolában vannak, így nem tudnak neki segíteni a ház körüli teendőkben. A mindennapok feladatai mellett pedig nagyon készül már az ünnepekre, amely most gazdagabb lesz a korábbiaknál.– Nem számítottunk ekkora összegre. A kapott pénzt viszont így is a lányokra költjük – beszélt terveiről. – Amit szeretnének, azt vesszük meg. Valószínűleg csinos ruhák lesznek belőle, Szegeden vagy Szentesen vásárolunk majd be nekik.Az idős asszony elárulta, az ünnepen nemcsak hármasban lesznek, a velük egy házban élő lánya mellett a család többi tagja is velük ünnepel. Veronika és Noémi édesanyja azonban nem – felőle azóta sem hallottak. – Eszünk töltött káposztát, halászlét és rántott szeletet. És csendben, szeretetben együtt leszünk – mondta.