Fürdőszobára költik a jóakaratforintokat Zádoriék

Kálmán alig akarta elhinni, hogy megkapta a táblagépet. Fotó: Frank Yvette

– Nem szeretünk segítséget kérni, a nyilvánosságot is nehezen vállaltuk. A gyerekek miatt mentünk bele, mert szerettük volna, ha annyi év után végre meg tudtuk volna csináltatni a fürdőszobát a házban – mondta Zádori-Benedek Anna Mária, amikor arról kérdeztük, milyen felajánlásokat kaptak azután, hogy lapunkban bemutattuk őket , és karácsonyra gyűjtést szerveztünk számukra is. – Segítség helyett viszont csak bántást kaptunk.Az asszony elmondta, sokan megszólták őket a faluban. Kályhát és függönyt ajánlott fel számukra a szomszédasszonyuk, ezenkívül azonban nem kereste más őket, hogy segítsen nekik. – Pedig tényleg bármilyen, akár használt fürdőszoba-felszerelés is nagy segítség lett volna számunkra, hogy elkezdhessük a fürdőszoba építését, és végre ne az udvari kútról kelljen a házba behordani a vizet – tette hozzá.A 14 éves Jázmin és öccse, Kálmán karácsonyi kívánságait viszont teljesítették: a lány kapott néhány csinos ruhát, a kisfiú pedig alig akarta elhinni, hogy megkapta a táblagépet, amelyre vágyott. Olvasóink 160 ezer forintot küldtek lapunk alapítványi számlájára a családnak, ezt tegnap át is adtuk nekik.– Egyértelmű, hogy a fürdőszoba kialakítására használjuk fel ezt a pénzt – közölte Zádori-Benedek Anna Mária. Mint mondta, ahogy a fagyos föld kissé felenged, elkezdik ásni a csatornaárkot, hogy összekössék a házat a falusi rendszerrel. Ettől persze még nem lesz fürdőszobájuk, de legalább akadálya nem lesz, hogy ha egyszer mégis elkészül, egyből használni is tudják.