Hajnalka nagy utat tett meg a klinikai halál óta, újratanult beszélni és járni - a születésnapját otthon ünnepelte

A szakácskönyv nem írja a tepsi méretét



József januárban még csak teát tudott főzni. A szükség rávitte, hogy szakáccsá képezze magát. Nem minden próbálkozása járt sikerrel, de a gyerekek elmondása szerint mára már finomak a levesei, a pörköltjei, meg a brassói is. Még négerkocka sütésével is megpróbálkozott. – A bajok akkor kezdődtek, amikor az volt a receptben, hogy „gyúrja össze...". Az egész massza a kezemre ragadt. Ki gondolta volna, hogy géppel kell? Azt sem írta a szakácskönyv, hogy mekkora tepsiben kell sütni. Így a mi sütink csak egycentis lett, a képen pedig legalább hatcentis – mesélte az apa. A történeten az egész család jót nevetett, akkor is, és most is, amikor visszaidézték.

Hajnalka otthon ünnepelte a születésnapját. Fotó: Kovács Erika

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



– Az év végi mérlegünk szerintem pozitív lesz. Amilyen kegyetlenül kezdődött az év, most már jóra fordulnak a dolgaink – mondta Bihari József. A 45 éves szegvári, 4 gyermekes édesapa történetét már megismerhették olvasóink Hajnalka, az édesanya szíve néhány héttel a legkisebb gyermekük, Petike születése után, januárban leállt. Az orvosok 40 percig küzdöttek, hogy visszahozzák a halálból. A családfővel akkor azt közölték, hogy a felesége gyakorlatilag meghalt, szinte semmi esélye sincs az életre. Hajnalkának a hosszú, oxigénhiányos állapot után mindent újra kell tanulnia. Mindenki nagy örömére jó úton jár a folyamatban. A családja mindenben mellette áll, óriási szeretettel veszik körül.Bihari József Hajnalka betegségéig asztalosként dolgozott. A munkát abba kellett hagynia, mert a néhány hetes Peti babának egész napos odafigyelésre volt és van most is szüksége. A családfő a babázás mellett mos, főz, takarít. A házimunkából a két középiskolás nagyfiú, Máté és Dani, illetve a harmadikos Kamilla is kiveszi a részét. Peti baba gondozásában, nevelésében is sokat segítenek a nagytesók. Peti baba ottjártunkkor is kézről kézre járt, etették, itatták, altatták a kisfiút. Már első látogatásunkkor, júniusban is azt tapasztaltuk, hatalmas szeretet tartja össze a családot. József mindennap látogatta feleségét a kórházban. Ahogy a gyerekeknek is lehetővé vált, ők is bementek édesanyjukhoz, amikor csak tudtak. Nyár elején József azt mondta, az a céljuk, hogy hazahozzák Hajnalkát, hogy otthon folytassa a rehabilitációt. A Bihari család vágya lassan megvalósul.– Október 23-án döntöttem úgy: ideje, hogy hazajöjjön Hajnalka. Az intézménynek, ahová a kórházból átkerült a feleségem, voltak fenntartásai, mert az ápolás nem könnyű feladat, de mondtam, hogy ha Peti baba és a másik három gyermekem nevelésével megbirkóztam, akkor Hajnalka ápolásával is meg fogok – mondta József.– Hajnalkát gyógytornára hordom a szegedi Szent Vincent Rehabilitációs Központba kedden és csütörtökön. Csütörtökön már nem viszem vissza a Parkerdő otthonba, hanem hazahozom. Vasárnap délutánig maradhat. Mivel most szülinapja van, így megengedték, hogy hétfőn is itthon legyen. Amíg mi anyával a tornán vagyunk, a nagyok iskolában, Peti babára valaki vigyáz. Ha nincs segítségem, akkor a szentesi Vital Center bölcsiben mindig szívesen látják – nézett a legkisebb Biharira az édesapa.Hajnalka az orvosoknak, a rehabilitációnak, az akaraterejének és nem utolsósorban családja szeretetének köszönhetően hatalmas utat tett meg a januári klinikai haláltól decemberig. Újratanult beszélni, rövid mondatokkal kommunikál. A járás is egyre jobban megy neki. Már 4-5 métert is megtesz egyedül járókerettel.– A Szent Vincentben fizikailag és mentálisan is fejlesztik Hajnalkát. Amióta hazajöhet hétvégenként, azóta felgyorsult a fejlődése. Sokat kell még erősödnie. Legalább 50 kilót fogyott január óta, de már kicsit kezdi magát összeszedni – mesélte József.Hajnalka december 2-án ünnepelte a 42. születésnapját. A családi ünneplésen mi is ott voltunk. Az édesanya finom kastélytortát kapott ajándékba. Peti baba pár nappal előtte, november 27-én lett1 éves. Úgyhogy bőven van okuk Bihariéknak az ünneplésre. A gitár is előkerült. József, ha van egy szusszanásnyi ideje, pihenésképpen ugyanis szívesen játszik rajta. Most a Boldog születésnapot! volt műsoron, amit Hajnalka megkönnyezett.Józsefnek viszont továbbra sincs ideje az asztalosműhelyben dolgozni. Ezért a család nagyon szerény körülmények között él.– Hajnalka a karácsonyt is itthon tölti. Fát állítunk. A töltött káposztát meg tudom csinálni, a bejglit meg majd megpróbálom. Agyaltam már rajta, hogy lesz, de majd az utolsó pillanatban összeáll a kép.A gyerekeket a karácsonyi kívánságaikról is megkérdeztük. A 9 éves Kamilla olyan rajzkészletet szeretne, amellyel 3D-s rajzokat lehet készíteni. Az ornitológusnak készülő Dani madárgyűrűzési felszerelésre vágyik. A nagyfiú, Máté pedig csupán arra, hogy együtt legyen a család. Erre vágyik József és Hajnalka is.