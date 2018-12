Haladna az ember, de nincs miből: a hiperaktív nagyfiú mellé érkezett egy kislány Valkaiéknál

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



A körülményekhez képest takaros házban fogad a Valkai család. Odabent rend és tisztaság, a kő frissen felmosva, a szobában kellemes meleg.Kell is a jó idő bent, édesanyja karjaiban ott szuszog a legkisebb jövevény, a két hónapos Dalma Erika. A kislány meglepetésként érkezett a családba, persze azért nagyon örülnek neki. Főleg a nagyobb gyerek, a tizenhárom éves Tamáska. A fiú imádja kishúgát, legszívesebben le se tenné.A négytagú család szerényen, de nagy szeretetben él a tanya egyetlen szobájában. Havonta százhúszezer forintot kell beosztaniuk, ennyiből próbálnak meg négyen kijönni. – Korábban a húsiparban dolgoztam, de Tamáska hiperaktív, állandó felügyeletet igényel, ezt pedig egyetlen munkahelyen sem tolerálták. Én vagyok vele itthon, gyermekápolási díjat kapunk – meséli az édesapa, Valkai Tamás. Öt éve költöztek ki a Csongrád melletti tanyára, az évek alatt elérték, hogy már nincs adósságuk. Tamáskát nem tudták kezelni az iskolában, nem ismerték fel, hogy speciális segítségre szorul. A fiú végül Gátér és Kiskunfélegyháza után a csongrádi Kozmutza Flóra iskolában találta meg a helyét. Magántanuló, kedden, szerdán és csütörtökön délután két tanárnő foglalkozik vele az iskolában, egyébként otthon tanul. Az iskola félórányi bicikliútra van a tanyájuktól, valamelyik szülő szokta bevinni az állandó felügyeletet igénylő fiút.Időközben elszunnyad édesanyja karjaiban a két hónapos Dalma. Az anyuka esetében hatványozottan igaz, hogy szegény embert még az ág is húzza. Szemerédi Erika még a csongrádi Városellátónál szenvedett balesetet, emiatt porcleválással műtötték, következő munkahelyén pedig nem fizette ki egy vállalkozó. Ez sem vette el a kedvét, szeretne munkát vállalni, ha eljön az ideje. – Mindenképp visszamegyek majd dolgozni, ha két és fél éves lesz a kicsi – mondja a mosolygós asszony. A kislány ruhái, játékai megvannak, nem panaszkodik a család. Ami hiányzik, az a házi vízellátó rendszerük, a szivattyú, a kút felújítása. A kerékpárokat is meg kell javítani, a családnak jelenleg egy működőképes biciklije van.– A kút homokosodik, fel kellene újítani. Régiek az ajtók, ablakok, azokat mind ki kellene cserélni. Haladna az ember, de nincs miből. Azt legalább sikerült elérnünk, hogy teljesen kifizettük a házat, nincs tartozásunk – mondja a családfő.Tamáska eleinte nem akarja elárulni, hogy mit szeretne karácsonyra. Szégyenlősködik, de végül kötélnek áll és egy áruházi katalógusban megmutatja, mire vágyik: egy dínós versenypályát és a hozzá passzoló kisautókat szeretné a fa alatt látni.