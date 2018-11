Horváth Mihályné azért imádkozik, hogy legyen ereje még pár évig pótanyaként helytállni

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



– Természetes, hogy elvállaltam őket. Inkább én nem eszem, de nekik legyen nyugodt életük – magyarázta Horváth Mihályné, miért vette magához 2013-ban két dédunokáját.Az akkor 72 éves idős asszony volt a lányok egyetlen lehetősége, miután a gyámhivatal kiemelte őket családjukból.– Hajléktalanszállókon laktunk. Sokat éheztünk, és anya vert is bennünket – idézte fel korábbi életüket a 14 éves Veronika. – Volt, hogy eltörte a kisujjamat, és aztán azt kellett hazudnom, hogy felbuktam.A lányok nem édestestvérek: a 9 éves Noémi apukája volt Veronika nevelőapja. – Ő sose bántott bennünket – mesélte Veronika. Mire dédnagymamájuk hozzátette: jobban is szerette a gyerekeket, mint a saját anyjuk. – De nem nagyon akart dolgozni, és ami pénzük volt, azt játékgépekbe dobálta.Ebből a környezetből menekítette ki őket Horváth Mihályné, amikor feltették neki a kérdést: magához veszi-e őket. – Van még egy testvérük, egy hatéves fiú, de őt csecsemőként nem mertem már ilyen idősen vállalni, így nevelőszülőkhöz került – mesélte a dédnagymama. Azóta kissé szűkösen élnek a háromszobás, szerény parasztházban: egyikben az idős nő egyik lánya, másikban a két gyerek, a harmadikban ő. Lánya teljesen külön életet él, így nyugdíját és a családi pótlékot „csak" háromfelé kell osztani. A 130 ezer forint azonban így sem sok mindenre elég. – Inkább magamnak nem veszek semmit, csak nekik legyen meg a ruha, cipő, meg persze a tűzrevaló, hogy ne fázzunk – magyarázta. Meleg étel is mindennap van az asztalon. – Mikor mire telik – tette hozzá.A két kislányt korábban – ha nem is rendszeresen – látogatta édesanyjuk, még azt is megengedték neki, hogy náluk aludjon, ha már az ország másik feléből Baksra utazott. – De akkor is csinált olyan dolgokat, amiket nem szabadott volna, ezért a mama elküldte – mesélte Veronika. Mostanában már nem találkoznak, de a lányok azt mondják, mindentől függetlenül szeretik. – Mégiscsak az anyánk – mondták.A 77 éves dédnagymama viszont anyjuk helyett is anyjuk a lányoknak – a tanulásban is ő próbál segíteni. Veronikával nincs is baj, négyesre teljesít. Noémi azonban kemény diónak bizonyult. – Nehéz volt megfogni, mert folyamatosan hisztizett, ha a könyvekhez kellett volna leülnie. Aztán egyszer csak megelégeltem a dolgot, és felvettem a telefonommal, hogy veri magát a földhöz, majd megmutattam az osztályfőnökének. Azóta nem csinált ilyet, megemberelte magát – mesélt pedagógiai módszeréről.Arra a kérdésre, hogyan töltik majd a karácsonyt, az idős nő azt mondta: szegényesen. – Valami apróság azért jut a lányoknak. Veronika nagyon szeretne egy telefont, azt viszont biztosan nem fogom tudni megvenni.Horváth Mihályné úgy fogalmazott, bár nehéz ilyen idősen újra anyaként helytállni, de fel sem merül benne, hogy azt mondja, nem bírja tovább. – Nem adnám oda őket senkinek. Nagyon szeretem mindkettőt. A Jóistent pedig csak arra kérem, hogy ne essek le a lábamról addig, amíg Veronika nagykorú nem lesz. Négy évig még muszáj, hogy erőben, egészségben megtartson engem nekik.