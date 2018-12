Játékbabák is kerülnek a fa alá Kolompáréknál - Olvasóink jóvoltából ágyneműket és ágyat is kapott a nagycsalád

Most világosban érkeztünk Kolompárékhoz , így még jobban látszott, házukra ráférne a tatarozás: a tető beázik, néhol a fal is, és vezetékes víz sincs a házban. Azonnal nyílt az ajtó, apjuk kérésére a gyerekek jöttek segíteni, behordani olvasóink ajándékait. A jóakaratforintok mellett ugyanis azt is bőven vittünk számukra.A család minden tagja kapott vadonatúj ágyneműt, sőt az egyik szomszédtól egy ágyat is, a szülői ágyra pedig egy matracot. Megírtuk, az édesapa derékproblémái miatt nem nagyon tud munkát vállalni, így szinte a családi pótlékokból tartják el hat gyermeküket. Kolompár József örömmel újságolta, picit jobban volt, így most másfél hetet megint tudott dolgozni, de nehezet emelt, ezért újra fáj a háta. A közelgő karácsonyról első találkozásunkkor azt mondták: annak is örülnek, hogy a meleg vacsorát majd együtt fogyaszthatják el. Ajándékokra nem futja, és a karácsonyi vacsora is szerény lesz.A Délmagyarország segítségével ez megoldódni látszik: olvasóink segítségével 175 ezer forintot nyújthattunk át a családfőnek. Bár ebből a pénzből a tetőt nem tudják megjavíttatni, ünnepi vacsora kerülhet az asztalra: valószínűleg töltött káposzta, desszertként pedig csokis muffin, amelyet Amanda szeretne megsütni. – A gyerekeknek cipőre, kabátra is szükségük van, és a tűzifánk is fogy – mondta Zsuzsanna. Egy olvasónk ajándékot küldött a három lánynak. Gyönyörű játékbabákat kaptak – gyorsan szét is osztották egymás között. Még a 15 éves Klaudia is örömmel vette kézbe a babát, mint mondta, sosem látott ilyen szépet. Egy jóakarónak köszönhetően ők is kaptak két üveg selyemmézet is. A babákkal együtt ez is a már felállított karácsonyfa alá kerül, amelyet a legkisebb gyermek, Gábor díszített fel édesanyjával.