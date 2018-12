Különleges karácsonyuk lesz idén Zsivityéknek

Fotó: Frank Yvette

Talán egyik idei alapítványi támogatottunk sem kapott annyi rosszindulatú megjegyzést, mint a röszkei Zsivityné Tamási Tímea A tízgyermekes asszonyra valódi kommentáradat zúdult cikkünk megjelenése után , amelyben elsősorban azzal bántották, miért vállalt ennyi gyermeket. – A barátaim szóltak, hogy milyen mocskolódásnak vagyok kitéve, én viszont önvédelemből nem olvastam el ezeket – mesélte az asszony, akit ettől függetlenül ez a dolog nagyon megviselt.Történt azonban jó is a családdal: Tímea férje visszaköltözött. – A cikk megjelenése előtti napon vette fel velem ismét a kapcsolatot. Gondoltam is, hogy ha azt meglátja, fuccs a békülésünknek – nevetett az asszony. Szerencsére megbeszélték a nézeteltéréseiket, a férfi pedig megígérte, soha többet nem fordul elő, hogy eltűnik 3 hónapra. A következő napokban neki is áll ismét a ház csinosítgatásának. Egy teraszajtót szerel fel, illetve a fűtésrendszert is megjavítja, hogy a szeretet ünnepét meleg otthonban tudják eltölteni.A család együtt keresi idén a fenyőfát is. Eldöntötték: most szakítanak a hagyományokkal, és egy nagy méretűt díszítenek fel. – Természetesen gyökerest, mert minden évben megmentünk így egy fát – tett hozzá az asszony.Tímea azt mondta, számára minden évben a karácsony a legfontosabb ünnep, amit kissé beárnyékol, hogy idén először nem jön haza 4 gyermeke külföldről. – Én aznap délelőtt még dolgozok, a kicsik addig fát díszítenek. Utána pedig együtt ünnepelünk – remélhetőleg utoljára ebben a házban. Elkezdtük ugyanis hirdetni – mesélte az asszony, akinek átadtuk azt az összeget is, amelyet olvasóink küldtek számukra. A 163 ezer forintból – úgy tervezik – minden gyerek megkaphatja azt az ajándékot, amire vágyott.