Meghatotta Piroskát a sok szeretet: az asszony több hallókészüléket is kapott olvasóinktól, és gyógycipője is lesz

Olvasóink jóakaratának köszönhetően sok problémája oldódott most meg Piroskának egyszerre.

Fotó: Karnok Csaba

Hallásvizsgálatot és több hallókészüléket is felajánlottak Székesi Piroskának, aki nagyon nehezen kért segítséget. Szerinte nála rászorultabbak is vannak, így a meghatottságtól majdnem sírva vette át tőlünk a lapunk és olvasóink által felajánlott pénzt és tárgyi adományokat. Megírtuk, Piroska évek óta nehéz helyzetben él , lakását elveszítette, albérletben lakik, amelynek díját négy felnőtt gyermeke segítségével fizeti. Betegségei ellenére – nagyothall és két lábujját is amputálták – rokkantnyugdíja mellett dolgozik az asszony. Ám munkáját nehezíti, hogy elromlott a hallókészüléke. Olvasóink segítettek: több használt készüléket is kapott, a Tünde Hallásgondozó Kft. pedig megvizsgálta, és egy új hallókészüléket is készítenek neki, emellett gondozását is elvállalták. – Segítettek bekerülni a siketek és nagyothallók szegedi szervezetéhez is. Kaptam tartós élelmiszereket. El sem hiszem, hogy ennyien segítettek nekem – mondta meghatottan az asszony, amikor átadtuk az olvasóinktól kapott készülékeket, amelyek tartalékként szolgálnak majd. Az egyik mellett képeslap is volt, amelyen a Dudás család kívánt jó egészséget Piroskának. A gyógycipője méretét a héten veszik le – egy szegedi gyógyászati segédeszközgyártó és -forgalmazó cég segítségével a cipőproblémája is megoldódni látszik.Átnyújtottuk neki a jóakaratforintokat tartalmazó borítékot is, amely a Délmagyarország által felajánlott 100 ezer forint mellett az olvasóink által felajánlott összeget is tartalmazta. A 61 éves nő összesen 170 ezer forinttal lett gazdagabb, amely számára hatalmas összeg. Mint mondta, első dolga az lesz, hogy befizeti elmaradt csekkjeit, vesz magának egy vastagabb nadrágot, és karácsonyi vacsorát főz gyermekeinek, akik mindvégig támogatták.