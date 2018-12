Nem süvít már a szél Donkáék ajtaja alatt és a karácsonyi asztal sem lesz üres

Fotó: Kuklis istván

Nem a biztonság miatt kell bereteszelni az ajtót Donkáéknál, ha csak egyszerűen becsukjuk, akkor süvít a szél oldalt és alul is. A nyílászárók is régiek, érezni a légmozgást, ha bent vagyunk, olyan huzatos a ház.Megírtuk, Donka Erika, az édesanya itt neveli egyedül három gyermekét. A negyedik Kunszentmártonban tanul, ő hét közben a nagymamájánál lakik, anyja és testvérei csak hétvégenként és tanítási szünetekben látják. A család – talán éppen ezért – nagyon összetartó, a nagylány, Erika mindenben segít, ő édesanyja jobb keze.Elmesélték, volt olyan karácsonyuk, amikor fenyőre sem futotta, egy művirágot díszítettek fel szentestére. Olvasóinknak köszönhetően az idei ünnep szebb lesz, a Jóakarat Hídja akcióban kétszázötezer forintot gyűjtöttek össze nekik, de rengeteg édességet és két üveg mézet is kaptak.– Nagyon sokat jelent nekünk ez a felajánlás, nemcsak anyagilag, de lelkileg is. A gyerekek szinte sikoltoztak örömükben. Ők azonnal elköltenék pólókra, ruhákra, de van egy fontossági sorrend. A bejárati ajtó cseréje az első, arra biztosan elég a pénz, lesz karácsonyfánk és ünnepi vacsora is. Pár számlát is kifizetek, ha futja még, de tüzelőre már valószínűleg nem marad – mondta Erika.Az édesanya hozzátette, köszönnek minden támogatást, ennek segítségével komfortosabb lehet a házuk. A legfőbb vágyuk továbbra is a fűtés-korszerűsítés, illetve az ablakcsere, de a falakra is ráférne a festés, vakolás. Bíznak abban, hogy ennek egy része nemcsak álom marad, de egyszer valósággá is válik.egyedül nem boldogul.