Ruhával, játékokkal és konvektor beszerelésével is segítettek olvasóink: kéményre költik a jóakaratforintokat Rózsáék

Kellemes meleg fogad minket a Rózsa Józsefné Éva otthonában: az önkormányzattól kapott konvektorokat édesanyja, Ocskó Éva Magdolna munkatársai, a Lévai Kft. alkalmazottai beszerelték.Az olvasóink segítségével összegyűjtött 162 ezer forint egy részét a konyhában lévő kandalló kéményének megmagasítására költik majd, illetve az előrefizetős villany- és gázórára is töltenek fel belőle. Olvasóink ruhákat, játékokat, mézet, illetve a négy hónapos Patrik Zsoltnak pelenkát is küldtek. Mint megírtuk, az asszony egyedül neveli két gyermekét, szüleivel élnek azok régi parasztházában . Az összesen öttagú család nagyjából havi 200 ezer forintból él. A kis házban minden az ő kezük munkája, a csempétől a festésen át az ablakcseréig, mert nincsen pénzük mestert fogadni. Éva nagyobbik gyermeke, Natália Kitti most 12 éves. Négyéves volt, amikor édesapja otthagyta őket az adósságaival együtt. Azóta azt sem tudják róla, hogy hol van. A kisfiú édesapja még akkor elhagyta az asszonyt, amikor várandós volt. Mivel férjétől még elválni sem tudott az asszony, papíron ő a kisfiú édesapja is, így a vér szerinti apát a tartásdíjért sem tudják perelni. Éva most a gyámhivatal segítségével intézi a válást.Ocskó Éva Magdolna elmondta, ő nem szerette volna, ha megjelenik róluk bármi az újságban, mert félt a környezetük reakciójától. Mint kiderült, félelme nem volt alaptalan. A legrosszabbul akkor érezték magukat, amikor valaki azt mondta, jobb helye lenne a két gyereknek az intézetben.Olvasóinknak ugyanakkor nagyon hálásak a segítségért. Remélik, hogy a pénz segítségével, a kémény megmagasítása után kényelmesebb lesz az életük, esetleg egy kicsit egyenesbe is jöhetnek az összeg segítségével. A család megkért minket: a nevükben is kívánjunk nagyon boldog karácsonyt mindenkinek, aki segített rajtuk.