Tervek a csíkos füzetlapon: "Nem szégyen ez, hanem fájdalom" - vallja a Donka család

Várjuk adományaikt



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.

Különleges nap a látogatásunk Donkáéknál, a gyerekek kimenőt kaptak az iskolából, óvodából. A kapuban a nagylány, Barbara Erika fogad, de gyorsan kiderül, hogy inkább édesanyja után kapott második keresztnevét, az Erikát használja.A négy gyerek közül három van itthon, egy „orgonasíp" hiányzik: a tizenegy éves Matyi hét közben a nagymamájánál lakik Kunszentmártonban, ott jár iskolába. – Nagyon nehéz ez így, mindenkinek hiányzik Matyi. Hétvégenként és a szünetekben van itt, de egyébként Kunszenten lakik a mamánál. Csongrádon nem találta a helyét az iskolákban, nem járt be. Kunszenten rendesen jár – magyarázza Donkáné Kiss Erika az ebédet kavargatva. A kályhán lassan készül a tarhonya, de nincs mit tenni, a gázpalack kifogyott.Közben a tizenhárom éves Erika ott segít, ahol tud, hol az ebéd körül sürgölődik, hol a két öccsével foglalkozik, hol meg a fürdőszobát próbálja rendbe hozni. Kieresztette a mosógép a vizet, elázott az egész fürdő.A két srác eleven, mint a csík, főleg a kisebb, a hatéves Ábel. Megállás nélkül nyúzzák egymást, birkóznak, tornáznak, ugrálnak a nagyobb szobában. Ábel és a hétéves Áron lakik itt, Erika egy kisebb szobában, az anyjuk a folyosón. Erika falán őztrófeák, a kilincsekről érmek lógnak. Az előbbire a vadászat, az utóbbira a sport szeretete a válasz. A lány triatlonozik, fitneszedzésre jár. Régebben táncolt is, de azt nem bírták fizetni, abba kellett hagynia. A vadászatot komolyan gondolja, a Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában szeretne vadász szakon tanulni.A fiúk közben egy pillanatra sem állnak meg. „Áldozatuk" Gyula, a birkatürelmű macska, aki jámboran tűri, hogy ide-oda cibálják, Ábel még a fejére is felteszi. – Elevenek. Nagyon fontos nekik a macska, ő a barátjuk – mondja az anyjuk, Erika.Az asszony a gyerekek mellett nem tudott munkát vállalni, a városba helyi járatos busszal mennek, reggel fél hétkor indul a társaság, aztán délután fél ötre érnek haza. – Vendéglátós, boltvezetői végzettségem is van, de amíg kicsik a gyerekek, nem tudok elmenni dolgozni, nagymama sincs, aki segíthetne. Jó lenne részmunkaidőt vállalni – mondja Erika. A család havonta 76 ezer forintból gazdálkodik. – Csúsztatok a számlákon, egyik hónapban ezt, a másik hónapban azt fizetem ki. Eddig még nem kapcsoltak ki semmit. Spórolni kell, tűzrevaló sem sok van. A tavalyi tél nagyon kemény volt, hulladékfával tüzeltünk. De hát az is valami – magyarázza az anya.A család vágya egy vízteres kazán radiátorokkal és a nyílászárócsere. Az ajtó most is be van reteszelve, különben besüvítene a szél. A felújításokra már kész a terv, Erika teljes kalkulációt készített munkadíjjal, anyagárral együtt. A fűtés körülbelül hétszázezer forintból jönne ki, az ablakok, ajtók még kétszázezer. A számítások azóta is a csíkos füzetben várják, hogy valósággá váljanak.– Hetvenhatezerből próbálunk meglenni, ez a megélhetésre nem elég, nemhogy félre tudjak tenni belőle. Évek óta tervezem a felújítást, de nem tudom, hogy valaha sikerül-e. Nem szoktam mondani senkinek, szégyellem. Nem is szégyellem, hanem inkább fáj. Belül. A gyerekeknek nem mutatom, ők nem látják, hogy máshol milyen – mondja az anyuka könnyek között.A gyerekeknél eközben alábbhagyott a nyüzsgés, gyorsan sorolják, hogy ki mire vágyik karácsonykor. Ábel egy Casey Jones-os pólót és egy távirányítós sportautót szeretne, Áron Neymar-mezt, laptopot, egy vb-s focilabdát, bmx-et és téli ruhát az anyukájának, Erika pedig kedvencei, Marcus&Martinus pólóját és édességet szeretne, de azt mondja, jó volna eljutni Pestre, a Cyberjumpba is. Ő egyébként szokott segíteni a szomszéd néninek, cserébe nassolnivalót kap, amit a testvérek közösen esznek meg.Az anyjuk, Erika egyelőre nem tudja, milyen lesz az idei karácsony. Az biztos, hogy jobb, mint tavalyelőtt: akkor nem volt fenyőfájuk, a nagylány egy műanyag virágot díszített fel.