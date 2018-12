Tímea egyedül maradt gyerekeivel a félkész házban

A falakon kívül mindent ők csináltak

Nem szabad előre bevásárolni

Csak apróságok lesznek a fa alatt

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



– Ott kezdődtek a problémák, hogy abban bízva, ennyi gyerekkel megkapjuk a CSOK-ot, eladtuk a röszkei házunkat – kezdte mesélni kálváriájukat Zsivityné Tamási Tímea. A tízgyermekes nő nagyon szeretett volna Szegedre költözni, ám kiderült, főállású anyaként nem tudja igényelni ezt a lakhatási támogatási formát.– Amikor ez kiderült, ott álltunk, hogy mennünk kell, de nincs hova. Pénzünk is alig maradt, mert hitel volt a házunkon, így csak egy düledező épületet kaptunk érte a faluban.A család nem esett kétségbe: saját kezűleg kezdték felújítani a házat. – Úgy költöztünk be, hogy még tető sem volt a fejünk felett, csak gipszkarton. Szakembert pedig nem találtunk, így kénytelenek voltunk mindent magunk csinálni. A gyerekekkel együtt építettük fel, úgy, hogy a falakon kívül mindent meg kellett csinálni – mutatta mostanra lakhatóvá vált otthonukat. Persze most is lenne még bőven mit javítani, erre azonban se pénzük, se energiájuk. Ráadásul Tímeát szeptemberben férje is elhagyta. – Belefáradt az építkezésbe – magyarázta.Az asszony azóta sem győzi utolérni magát: neki kell egyedül helytállnia. Bár öt gyermeke már nem lakik velük, így is öt éhes szájat kell etetnie nap mint nap. A 6 éves Peti, a 11 éves Krisztián, a 14 éves Laci, a 15 éves Benedek és a 18 éves Gábor pedig nem is keveset eszik. – Azt már megtanultam, hogy egy hónapra előre sosem szabad bevásárolni, mert ami itthon van, az pillanatok alatt elfogy. Így mindig annyi étel van itthon, ami egy napra elegendő – mesélt spórolási stratégiájáról. A számlákkal így is mindig csúszásban van, így nem volt más választása, munka után nézett. – Harminc évig voltam főállású anya, így nagyon nehéz dolgom volt. A gyerekek mellett bevállalható 8 órás munka pedig nem is létezik, mert vagy hajnalban kellene kezdeni vagy késő estig dolgozni.Tímea most reggel 6 órára jár egy hotelbe, ahol reggeliztető szakácsként dolgozik, a kétórás munkáért kapott fizetése azonban nem dobja meg jelentősen a havonta fixen érkező 116 ezer forintot. – Szerencsére a gyerekek segítenek, amiben tudnak. Maguktól kelnek, és a nagyok viszik a kicsit iskolába – mesélte az édesanya. A legnagyobb fiú, a 18 éves Gábor már dolgozik is hétvégenként. Keresetéből saját igényeit finanszírozza: mivel sportol, oda kell figyelnie táplálkozására, ehhez azonban magának vásárol be. Mivel pedig Szegeden tanul, bérletét is maga vásárolja.A karácsonyt is szegényesen várja a család. Bár minden gyereknek lennének kívánságai, sőt, az egyik fiú osztályában még javasolták is, hogy a gyerekeket számítógéppel lepjék meg otthon, valószínűleg csak apróságok lesznek a fa alatt. – A legnagyobb ajándék az lenne, ha beköltözhetnénk Szegedre, de tudom, hogy ez szinte lehetetlen. Ezen a házon még nagyon sokat kellene dolgozni, hogy annyi pénzért eladhassuk, amennyiért egy kis lakást kapnánk. Nem tudom, mikor tudjuk valaha befejezni, de nem adom fel az álmaimat – fogalmazott az édesanya.