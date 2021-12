A hajóépítés eszközeiből, szerszámaiból is sokat megtalálunk a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében. Deszkahasító fűrész, kapcsok, iszkábák, kétkézvonók, amikkel a deszkát gyalulták – a szerszámok jó része a 19. század végéről, 20. század elejéről való, de még az 1960-as években is gyarapodott a gyűjtemény. Ha fahajókat nem is, halászladikokat még akkoriban is készítettek a környéken – a tiszai plasztikladik történetéből tudjuk, hogy még ma sem halt ki teljesen ez a szakma.