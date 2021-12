1947. november 1-jén jelentette be a lap, hogy bűnpártolással és hatalmi visszaéléssel gyanúsítják „a fasiszta vezért”, vagyis Pfeiffer Zoltánt. Három nappal később a Délmagyarország a sajtómunka nagyobb dicsőségére ezt írta: „a nyomozó hatóságok segítségére sietünk, amikor Pfeiffer szegedi vonatkozású fasisztamentéséről is lerántjuk a leplet”. A lepel lerántásáért kiáltó eset előzménye, hogy 1946-ban, egy kisgazda gyűlésen Tomka Pál szegedi középiskolai tanár és Rózsa Gyula gazdász arról beszélt, hogy aki megmondja az igazat, arra a Béke utca (ÁVH) vár. Így is lett: a népügyészség letartóztatta a két embert. A „fasisztamentés” abban állt, hogy Pfeiffer Zoltán államtitkárként elérte, hogy szabadlábra kerüljenek.