Kovács Kotor András feje fölött háromszor mondották ki a halálos ítéletet, de egyszer sem hajtották végre” – olvastuk 1925. december 13-i cikkünk első bekezdésében, ami egy nem mindennapi bűnügy fejleményeiről tudósított. A Gerendás pusztai gazda 1921. január 25-én leszúrta a bíróság előtt szomszédját, Timár János járási írnokot.

A gyilkos és az áldozat sokáig békességben éltek egymás mellett, de aztán rossz viszonyba kerültek néhány hold föld miatt. Először „megszüntették az érintkezést, majd egymás után adódtak a legsúlyosabb jelenetek a két gazda között”. Végül pör indult az említett né­hány hold föld ügyében.

Rögtönítélő bíróság

A bíróságon Timár annyira indulatba jött, miközben előadta a vallomását, hogy azt kiabálta a felperesre: „Kommunista gaz­­ember vagy! Becsukatlak!” Kovács Kotor András „előrántotta hatalmas bicskáját, néhány dörgő lépéssel előre rohant és még mielőtt bármit is lehetett volna tenni, ott, közvetlenül az ítélőbíró előtt, beledöfte bicskáját Timár testébe”, aki még a tárgyalóteremben meghalt. Mivel abban az időszakban még rövid ideig statárium volt Szegeden, a tettes rögtön­ítélő bíróság elé került. Azt vallotta: „Nem emlékszem semmire (...) csak valami vörösség elborította agyamat...” Még aznap halálra ítélték, de a kormányzó kegyelme folytán „csak” élet­fogy­tiglant kapott.

Bolsevizmus miatt ült

1923-ban – ezt is megírta lapunk – perújrafelvételért folyamodott a sokgyermekes gazda. Akkor a bíróság mérlegelte lelkiállapotát, amiben a gyilkosságot elkövette, és erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek.

Az egyik tárgyaláson az is kiderült, miért volt olyan érzékeny a gazda a kommunista szóra. Timár korábban bolsevizmus miatt feljelentette szomszédját, akit „a románok” hét hónapra bezártak Gyulán. A tanúk elmondása alapján Ti­­márnak sok haragosa volt, mert „pénzért mindenre képes volt”, „mindenkit fenyegetett és leterrorizált”, állásából fel is függesztették. Kovácsot is alaptalanul vádolta bolsevizmussal.

Életfogytiglan

Kovács Kotor Andrást három év fegyházra ítélték, és ki is szabadult azonnal a börtönből, mert büntetése java részét már kitöltötte. Nem sokáig maradt azonban szabad, mert az ügyészség fellebbezett. Másodjára elutasították a perújítási kérelmet, mert „az igazságügyi orvosi tanács valóban csak erősen felzaklatott állapotot állapított meg, másrészt az esetleges enyhébb büntethetőség sem ok az újrafelvételre, mert statáriális tárgyalás lévén, úgyis halálos ítélet hozathatott volna”.

Kovács-Kotor Andrást megint letartóztatták. A Kúria elutasította a semmisségi panaszokat, jogerős lett a statáriális bíróság halálos ítélete. Csakhogy a kormányzó kegyelmét sem lehetett megváltoztatni. Így végső fokon az ügy azzal végződött, hogy „Kovács Kotor András, aki gyilkolt a »kommunista« szóért, életfogytig a fegyházban marad”.