A Szent Demeter-templom bontásáról lapunk is szomorú cikkben emlékezett meg, ahogy azt korábban felidéztük 110 éves a Délmagyarország sorozatunkban. Arról is szó esett a cikkben, hogy a bontásnál megtalált Dömötör-toronnyal kapcsolatban különös elképzelések is felmerültek: például az, hogy alaposan fotóztassák körbe, majd bontsák le, és a fotókat ál­­lítsák aztán ki a múzeumban.

Szerencsére a torony, ahogy lapunk is végigkövette, megmenekült, de a templommal kapcsolatban is juttattak el érdekes ötletet a szegedi városi tanácshoz.



Kövek és évszámok



1913. július 23-i számában a Délmagyarország szó szerint lehozta Dercsényi Lajos beadványát. Szerzője felvetette, hogy a lerombolandó Szent De­­meter-templom mintájára építsenek egy miniatűr templomot annak anyagából az új­szegedi Erzsébet ligetben, darabjaiba véssenek egy-egy fontos évszámot Szeged történetéből.

„Az egész kis miniatűr emlékmű Szeged történetét képviselné a márványos gránit darabokba vésett nagy jelentőségű évszámok sokaságával. (...) A mostani templom külső homlokfalán lévő három kőszem, valamint a templomból kiselejtezendő egyéb kő-, faszentek, képek és más ereklyék (...) helyet foglalnának a kicsike templom belsejében” – állt a beadványban: a kistemplom födele, tornyocskájának teteje kitelne a mostani rézfedeléből.



A Szent Demeter-templom bontás előtt. Anyagából készülhetett volna Újszegeden miniatűr templom egy beadvány szerint, de nem készült. Fotó: Fortepan/Kozma János

Urak faszentekkel



Dercsényi úgy számította, a legtöbbe a templom anyagának áthordása kerülne, de azt megtehetik a szegediek is: hídmentességet kapna egy vasárnap, aki kézben vagy kocsin átvisz a ligetbe egy darabot – aki nem vinne, fizethetne 50 fillér hídvámot.

„Olyan látványos kabaré lesz ezáltal rendezve, amilyen a földön még 5 ezer év alatt nem volt. Milyen aranyos látvány lenne, hal uri emberek egy-egy darab márványt vagy egy-egy faszentet cipelnének át a Tisza hídján Újszegedre.”

Az évszámok bevésését és a kőművesmunkákat az úriember maga is bevállalta volna néhány lelkes baráttal. Az ötlet nem vált valósággá – de később valóban megtörtént Szegeden, hogy darabjaiból építsenek fel új helyén egy templomot.



Kétszer költöztették



2020-ban írtuk meg múltidéző sorozatunkban: a Szent Rozália kápolnának a Lechner Ödön tér már a harmadik helye Szegeden. Az 1738-as nagy pestisjárvány után, 1739-ben épült a mai Hősök kapuja helyén, vé­­dőszentje a pestiseseket ápoló Szent Rozália lett.

Az árvíz után a várost feltöltöt­ték, a kápolna egyik falát a feltöltés szinte teljesen beborította volna. Átköltöztették hát a Templom tér és a Gizella tér határára, ki is bővítették: 1883-ban szentelték fel. A Templom tér rendezése miatt később megint költöztetni kellett: 1928-ban töltötték fel a Lechner teret, ott szemelték ki az új otthonát. A második költözést már lapunk is követte. Innen tudjuk, hogy az épületet darabjaira bontották, és a megszámozott darabokat szállították át a Lechner térre.