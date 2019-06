A Fiat Chrysler a francia politikát okolva visszalépett a Renault-nak tett egyesülési ajánlatától

Fiat Chrysler bejelentette csütörtök hajnalban, hogy visszalép a Renault-nak tett 35 milliárd dolláros egyesülési ajánlatától, és a francia autógyártóban 15 százalékos részesedéssel bíró párizsi kormányt hibáztatta azért, hogy nem jött létre a világ harmadik legnagyobb autógyártó cége.Ahogy arról lapunk is beszámolt , a Fiat Chrysler (FCA) május végén tette meg az ajánlatát. Különböző források szerint a Renault igazgatótanácsa szerdán már hat órája tanácskozott az egyesülésről, amikor a francia kormány is feltételesen megállapodott az FCA-val az ügyletről. Párizs azonban el akarta érni, hogy egyik szövetséges partnere, a japán Nissan - amely mindaddig tartózkodott - támogassa az egyesülést. A francia szakszervezetek ellenezték a megállapodást, a magánrészvényesek viszont támogatták. A francia kormány ekkor azt kérte, hogy halasszák el a döntést.Az FCA ezután - szerda éjfél után - adott ki közleményt arról, hogy visszalép az ajánlattól. "Egyértelművé vált, hogy Franciaországban egyelőre nincsenek meg a politikai feltételek ahhoz, hogy egy ilyen kombináció sikeresen elinduljon" - írták.Francia részről azonban úgy látják, az FCA türelmetlen volt, gyorsan nyélbe akarta ütni az ügyletet, miközben Párizs szerint nem volt ok a sietségre.Az FCA javaslata szerint a két cég részvényesei 50-50 százalékos tulajdonhányaddal rendelkeztek volna a közös vállalatban, amely a világ harmadik vezető járműgyártója lett volna a Volkswagen és a Toyota után. Az egyesülés évi 8,7 millió autót gyártott volna, piaci tőkeértéke pedig elérte volna a 37 milliárd dollárt, ebből csaknem 20 milliárd a Fiat Chrysleré lett volna.Elemzők szerint ésszerű volt az elgondolás, az iparági konszolidáció komoly költségmegtakarítással járt volna, más gyártók részéről is látni próbálkozásokat arra, hogy megosszák egymás között a fejlesztési költségeket.Az FCA korábban már tárgyalt a PSA Csoporttal, amelyben a francia kormánynak szintén van részesedése.