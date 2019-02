A luxusmárka fiatalító kúrája - Kecskemétről hódítja meg a világot a Mercedes CLA

Genfben lehet az európai premier



A korábbinál szélesebb nyomtávoknak – elöl 63, hátul 55 plusz milliméter – és alacsonyabb súlypontnak köszönhetően az autó útfekvése javul majd, és akkor még nem beszéltünk az adaptív lengéscsillapítás opciójáról. Alapáron 16 colos kerekeket szerelnek a kocsira Kecskeméten, de felárért akár 19-esek is rendelhetők. Európai piaci bevezetése májusban várható, addig számos benzin- és dízelmotorral bővül az új CLA palettája – premierje a márciusi Genfi Autószalonon lehet.

Erőátvitel



Las Vegasban csak a fronthajtású CLA 250 modellváltozat mutatkozott be, ebben egy kétliteres, négyhengeres turbós benzinmotor volt 225 lóerővel és 350 Nm maximális nyomatékkal. Ebben széria a hétfokozatú dupla kuplungos automata váltó, de a hamarosan érkező, gyengébb motorokhoz lesz kézi kapcsolású is. A „combosabb" erőforráshoz független többlengőkaros futómű dukál, ám abból kiindulva, hogy, az A-osztálynál a gyengébb motorokhoz csatolt lengőkar jár, ez így lehet a CLA esetében is.

A Mercedes CLA első, 2013-ban induló generációja sikertörténet, 750 ezer példány talált belőle gazdára – és ez a mind a kecskeméti gyárban készült. Ára miatt nem lett népautó, bár bőven látni az utakon, a jó értékesítési eredményhez az észak-amerikai piac nagyban hozzájárult. A csúcsidőben háromból kettő amerikai vevő, és minden második európai úgy választotta, hogy korábban sosem volt Mercedese.A modellnek és így Magyarországnak komoly érdemei vannak abban, hogy a márka vevőkörének átlagéletkora csökkent: az USA-ban a CLA-tulajdonosok tíz évvel fiatalabbak, mint az átlagos Mercedes-vásárlók, de Európában is hasonló a trend.Ami sikeres, azon ne – feltétlenül – változtass, jól tudja ezt a Mercedes is. Az új modell formája, arányai nagyjából megmaradtak, persze a szokásos dizájnelemeket tovább csiszolták. A karakteres frontrész keskeny fényszórói új formát kaptak, és a motorháztetőn is megjelentek a speciális domborítások. Felárért a nagy látótávolságot biztosító LED High Performance fényszóróval is rendelhető.A hátsó lökhárítóra költöztetett rendszáma miatt a CLA még inkább hasonlít a CLS-re, ezt persze örömmel veszik majd a kompakt modell vásárlói. Az új CLA elődjénél 48 milliméterrel hosszabb, 53-mal szélesebb, és 2 milliméterrel alacsonyabb. A légellenállás továbbra is kitűnő, az alaktényező mindössze 0,23.Érdekes, hogy a 30 milliméterrel növelt tengelytáv ellenére nem nőtt a lábtér, miközben az alacsonyabban húzódó tető ellenére a fejteret elöl és hátul is sikerült bővíteni, 17, illetve 3 milliméterrel. A fejtér az elődmodellnél neuralgikus pont volt, hátul kifejezetten, az utóbbin sokat javított a Shooting Brake kombi változat. Széltében viszont nőtt az autó, a válltér elöl 35, hátul 43 milliméterrel lett nagyobb.Néhány változást leszámítva az új CLA is az A-osztály műszerfalával érkezik, az alsó középkategória legmodernebbnek számító belső tere exkluzívabb, ha a szélesvásznú kijelzőt is megrendelik hozzá. A hangulatvilágítás és a turbinaszellőzők is hozzájárulnak a prémiumautós érzéshez.Az MBUX fedélzeti rendszert jó felbontású képernyő, személyre szabhatóság, szuper navigáció és fejlett beszédvezérlés jellemzi. Ez utóbbi már komolyabb hangparancsokat is képes értelmezni, megkülönbözteti a vezető és az utas hangját, s így tudja, melyik ülésnél kell felerősíteni például a fűtést.