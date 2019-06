A rossz téli nem lesz jó még nyárra: ne az abroncson spóroljunk!

Fotó: Frank Yvette

Fizikailag nyáron is lehet téliabroncsokkal közlekedni, és a magyar autós meg is teszi. Elsősorban spórolásból, és főleg akkor, ha eldöntötte, a következő szezonra új téligarnitúrát vesz. A kidobandót meg nyáron még „lejárja". Természetesen ilyenkor felgyorsul a kopás, és jó tudni, hogy a szilikát nem szereti és nem is bírja a napsugárzást. A hidegben is rugalmasságot biztosító vegyület a melegben gyorsabban távozik az abroncs anyagából, így ha történetesen mégis fenn maradna a következő szezonra, a téli teljesítmény jelentősen romlana, az abroncs hidegben balesetveszélyessé válna.4 milliméternél kisebb profilmélységű téligumikkal hidegben már nem szabad közlekedni, de nyáron az előírás csak 1,6 milliméter. Ha azt látja az autós, hogy a következő szezonban a téliabroncsa nem fogja megállni helyét, dönthet úgy, hogy abban az évben még nem költ nyáriabroncsokra, hanem a maradék profilt egy nyári szezon alatt lejárja róla. Aki a spórolós megoldás mellett dönt, mindenképpen legyen tisztában a hátrányokkal, és ennek megfelelően sokkal óvatosabban vezesse a járművét.A gumiabroncsgyártók szerint tévhit, hogy az autósok spórolhatnak azzal, hogy nyáron is téligumit használnak, mivel nemcsak gyorsabban kopik, hanem többet is fogyaszt a kocsi. A téli gumiabroncs lágyabb keverék, mint a nyárigumi anyaga, és több tapadóél is található rajta – ezek növelik a gördülési ellenállást, így használatával többet fogyaszt a gépkocsi.A nyári körülmények között könnyen életveszélyes helyzetet teremthet az autón hagyott téligumi. Egy, a Hungaroringen elvégzett teszt során a legjobb nyárigumik 120 km/órás sebességről fékezve 52-53 métert tettek meg a megállásig, a téligumival felszerelt tesztautónak ugyanehhez 20 százalékkal nagyobb távra, 63 méterre volt szüksége.– A gumis szakma ismeri a gyakorlatot, miszerint az autósok egy része lejárja az utolsókat rúgó téliabroncsot, de nem javasolja – mondja Nagy Marco, a Marso szervizvezetője. Hangsúlyozza, a 40 fokhoz közelítő kánikulában az aszfalt hőmérséklete 60 fok fölé is szökhet, ilyenkor a lágyabb téligumi már elnyúlik, romlik a stabilitás és nehezebben áll meg az autó.