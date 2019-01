Autóeladások, 2018: A Vitara ismét mindent vitt, dobogón a Suzuki, a Ford és a Škoda

Öreg autópark



Az évnyitó szakmai napon szóba került a magyar autópark nehéz helyzete. Az átlagéletkor 14 év körüli, s nem segít ezen a használt autók importja sem. Döntően sajnos továbbra is az idősebb példányokat hozzák be, az átlagéletkor 12 év, és zömében meglehetősen szennyező, Euro 3-as motorral szereltek a kocsik.

Legnépszerűbb márkák és modellek



A személyautó-márkák versenyében magabiztosan zárta az évet a Suzuki, 19,3 ezer autóval és 27 százalékos növekedéssel 2017-hez képest. Mögötte a kishaszongépjárműben is erős Ford végzett 13,7 ezer darabbal és 20 százalékos plusszal. Dobogós a Škoda 11,8, negyedik a motorjai nagy részét Szentgotthárdon gyártó Opel 11,3, ötödik a Volkswagen 10,4, hatodik pedig a Toyota 10,3 ezer eladott új autóval. A magyar piacon 2018-ban is a szabadidő-autók voltak a legnépszerűbbek, ezek tették ki az eladások 37 százalékát – a legkapósabb a magyar gyártású Suzuki Vitara lett 11,1 ezres darabszámmal. Az alsó-középkategóriás járművek közül a Škoda Octaviából kelt el a legtöbb, míg a kisautóknál a Renault Clio volt a sztár 2764-gyel. A legkelendőbb egyterű a Dacia Lodgy, a legnépszerűbb felső-középkategóriás autó a Volkswagen Passat lett, a minik között a Fiat 500-as az első, míg a nagy autók között a BMW 5-ös vezet.

Kishaszongépjárművekből közel 23 ezer került forgalomba tavaly, 14 százalékkal múlva felül az előző év adatát. Ebben a kategóriában egyébként 2018 decemberében is növekedés volt, a forgalomba helyezett 2780 darab 19 százalékkal volt több a 2017. decemberinél.A motorkerékpárok forgalomba helyezése 31 százalékkal bővült 2018-ban, és elérte a 2986-as darabszámot – erről már Zámbó Balázs, az MGE motorkerékpár elnökségi tagja beszélt. Főleg a 125 köbméter alatti gépek fogytak jól. A növekedés ellenére a piacnak is van hová fejlődnie, a 2018-as év ugyanis a 2009-es szintet sem éri el – hangsúlyozta a szakember.– A forgalomba helyezett nagyhaszongépjárművek száma elérte a 6245-öt tavaly, ez 7 százalékos növekedés a meg- előző évhez képest – mondta Dér Péter, az MGE elnökségi tagja. Kiderült az is, hogy buszokból 663 került forgalomba tavaly, 3 százalékkal több, mint az előző évben. A kettősség éve volt a 2018-as, a legtöbb fuvaros visszafejlesztette flottáját, a gépkocsivezető-hiány pedig egyre erőteljesebb.Knezsik István, az Autós Nagykoalíció (ANK) elnöke a közlekedésbiztonság új megközelítéséről és a január végén működésbe lépő, gépjárművek adatait lekérdező rendszerről beszélt. Elmondta, a tíz éve alakult Autós Nagykoalíció a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy aki reggel elindul, este egészségben haza is érjen. De az elnöknek legalább ennyire szívügye a járműtörténeti adatbázis, amelyhez az ügyfélkapun át juthatnak majd az állampolgárok.– Az ANK üdvözli a gépjárműadatokat lekérdező rendszert, és kezdeményezte, hogy további elemekkel egészítsék ki, így a szerviztörténettel is – mondta Knezsik István. Az autó műszaki állapota fontos, és ugyanakkor nagy kockázatot is rejt – utalt arra, miért lenne fontos a szerviztörténet ismerete is azok számára, akik autót vásárolnak és nem feltétlenül szakemberek a témában.– Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted! – foglalta össze egy mondatban a közlekedésbiztonság érzelmi alapú megközelítését az elnök, s felidézte a szomorú statisztikát, amely szerint Magyarországon egy közepes falu lakossága hal meg évente közlekedési balesetben.