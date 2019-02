Autózás és demokrácia: mindenkinek járjon biztonság és kényelem

Ha akarom, tükör, ha akarom, monitor



Az új RAV4 digitális belső visszapillantó tükörrel biztosítja a jobb áttekinthetőséget. Ez egyrészt hagyományosan, fény hatására elsötétülőként működik, amelyben visszatükröződik az autó mögötti forgalom képe, vagy digitális monitorként funkcionál. A tükör gombnyomásra megjeleníti nagy felbontású, állítható hátsó kamera valós idejű képet. Ez praktikus, ha a csomagtartóban elhelyezett, nagy méretű tárgyak vagy a magas hátsó utasok akadályozzák a hátratekintést. A kamera szélesebb látómezőt kínál; a vezető érintőgombok segítségével szabályozhatja a képet, illetve nagyíthatja is azt.

A Toyota RAV4 európai választékának minden tagja az alapfelszerelés részeként kínálja az aktív biztonsági rendszereket magába foglaló Toyota SafetySense csomagot, valamint az E call vészhelyzeti hívó legfrissebb változatát. Ezenfelül szériában vagy opcióként rendelhető a motoros mozgatású napfénytető, az ülésszellőzés, a vezeték nélküli okostelefon-töltő vagy akár 5 darab USB-aljzat is.A Toyota SafetySense 2015-ös bevezetése óta több mint 10 millió autóban kapott helyet a technológia. Aktív biztonsági rendszerei hatékonyan segítenek elkerülni az ütközést vagy enyhíteni a súlyosságát – figyelmeztetik a vezetőt, előkészítik a biztonsági rendszereket, szükség esetén pedig automatikus vészfékezésre vagy aktív kormányrásegítésre is képesek. Az új, második generációs SafetySense az ötödik generációs RAV4 fedélzetén mutatkozik be, mint az alapfelszerelés része. A csomag – egyebek között – a következő rendszerek továbbfejlesztett változatát tartalmazza: ütközés előtti biztonsági rendszer gyalogosfelismerő funkcióval, intelligens adaptív sebességtartó automatika, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer aktív kormányrásegítéssel, automatikus távfényvezérlés és jelzőtábla-felismerő rendszer.A gyalogosfelismerő ezután nemcsak a járműveket, de az embereket is képes gyenge fényviszonyok között is észlelni. Ezen túl nappali világítás mellett látja az előtte haladó kerékpárosokat is. A járműfelismerő rendszer 0–180 kilométer/órás sebesség között képes megállapítani az ütközés kockázatát. Amennyiben szükséges, riasztja a vezetőt, és előkészíti a fékeket a maximális teljesítményre. Amennyiben a vezető nem reagál, működésbe lép a vészfékrendszer, ami akár 40 kilométer/órával is képes csökkenteni a jármű sebességét, így esély van arra, hogy elkerüljük az ütközést.