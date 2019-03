Az örömteli autózás 100 éves hagyományát állította a középpontba a Citroën Genfben

Válaszul az autós szokások megváltozására és a környezet kihívásaira a 2019-es Genfi Autószalonon a Citroën bemutatta az Ami One Concept tanulmányt (képünkön), amely tükrözi a márka városi mobilitásról vallott elképzelését. A rendhagyó, egyszerre biztonságos és trendi kétszemélyes jármű ultrakompakt és elektromos meghajtású. A digitális technológián keresztül vele a városi közlekedés könnyebben elérhető. A mindenki számára – jogosítvány nélkül – vezethető és 5 perctől 5 évig terjedő á la carte választékával a legkülönbözőbb igényekhez igazodik a jármű. A jövőbe mutat, hogy mobilalkalmazáson keresztül lehet vele kommunikálni.A SpaceTourer The Citroënist tanulmány egy karakteres modern furgon, amelyet a szabadság vágya ihletett. Egy mozgó élet- és munkatér, ahol kikapcsolódás és kaland várja az embert úgy, hogy közben a folyamatos kapcsolattartás is biztosított. A koncepció nevével a Citroën-rajongók hűségére utal, a márka olyan jellegzetes ismertetőjegyeivel, mint a karakteres sziluett és a kényelmes utazás. A jármű exkluzív kerékpárral kiegészülve még nagyobb mobilitást biztosít. A Martone céggel közösen fejlesztett biciklin a tanulmányautó stílusjegyei köszönnek vissza.A 2016 óta bevezetett hat új modellnek köszönhetően a Citroën megújult termékpalettával jelentkezik, amely nemcsak erős és dinamikus, de egységes is. Ennek köszönhetően a márka 2018-ban hétéves rekordot döntött az európai eladásokban.A centenárium alkalmából a gépkocsik most először az Origins gyűjtői kiadás színeit öltötték magukra. A modellkínálat zászlóshajója az új C5 Aircross SUV, amely 2020 elején a Citroënek közül elsőként kap Plug-In Hybrid hajtást. Ezzel folytatódik a márka termékoffenzívája, amelynek célja, hogy 2025-re az összes Citroën modell rendelkezzen valamilyen elektromos változattal.