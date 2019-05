Bécsben már a kukásautó is elektromos

Ulli Sima környezetvédelmi városi tanácsnok bemutatja az első teljesen elektromos kukásautót Bécsben Fotó: © PID/Christian Fürthner

A bécsi köztisztaságiak kérésére környezettudatosan átalakított hulladékszállító jármű üzemeltetéséhez még külön töltőállomásra sincs szükség, elég csak éjszakára bedugni a köztisztaságiak garázsának egyik 400 V feszültségű csatlakozójába.A bécsi köztisztaságiak (MA 48) már évek óta törekednek arra, hogy környezetbarátabbá és élhetőbbé varázsolják az osztrák főváros lakóinak mindennapjait. Céljukhoz most egy lépéssel közelebb kerültek: üzembe helyezték első teljesen elektromos kukásautójukat.A jármű kizárólag elektromos energiát használ fel, így a szén-dioxid-kibocsátás is nullára redukálódott. Egy egyedülálló fejlesztésről van szó, egész Ausztriában nincs olyan szemétszállító, amely nemcsak az alapfunkciókhoz, de a szemetesek ürítéséhez is tisztán elektromos energiát használna fel. Az első tesztfázisban Bécs belvárosában gyűjti majd össze a szemetet, utána pedig más területeken is kipróbálják.Az autó akár 100 kilométer megtételére is képes lehet, feltöltéséhez pedig elegendő egy 400 V feszültségű csatlakozó, amit hagyományosan nagyobb gépeknél használnak. Így az üzemeltetéshez még töltőállomásra sincs szükség, a köztisztaságiak bármely garázsában könnyedén fel lehet tölteni. Az elektromos kukásautó működését az első évben figyelemmel kíséri a Bécsi Műszaki Egyetem egyik kutatócsoportja is, hogy a tapasztalatok alapján a későbbiekben esetleg a teljes járműparkot átalakíthassák.Bécs első környezetkímélő kukásautóját 2019. május 28-án mutatták be a bécsi klímacsúcson, melyen többek között Áder János köztársasági elnök, Arnold Schwarzenegger és Greta Thunberg környezetvédő aktivista is részt vettek.