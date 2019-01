Das WeltAuto: az idén már csökkenni fog a magyarországi használtautó-import

Az idén várhatóan már csökkenni fog a magyarországi használtautó-import a Das WeltAuto szerint, az országos hálózattal rendelkező kereskedő cég úgy véli, a behozatal a 2018-ban forgalomba helyezett 158 ezer 790 járművel elérte a csúcsát.



Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében rámutatott: az import tavaly augusztusban lejtmenetbe kapcsolt, és várhatóan 2019-ben folytatódik ez a trend.



Emlékeztetett arra, hogy 2012 óta öt és fél éven át meredeken nőtt a külföldről behozott autók forgalomba helyezésének száma. A Datahouse adatait idézve rámutatott: 2018 második felében viszont már négy csökkenő hónapot is rögzítettek. Ebben az időszakban összesen 2,8 százalékkal esett az import, amit az ügyvezető a szigorodó jogszabályokkal és a magas euróárfolyammal magyarázott. Mivel azonban tavaly - márciust leszámítva - az első négy hónapban még felfelé ívelt a behozatal, a teljes évben 2,2 százalékkal (3373 darabbal) nőtt a piac, és 158 790 darabbal rekord született - jelezte.



Frank György az import megtorpanását pozitív fordulatnak tartja, mert ezzel kevesebb ismeretlen előéletű, rossz állapotú jármű érkezik az országba, kevesebb magyar vásárló járhat pórul használt autó vásárlásakor, és visszaszorulhatnak az áfa befizetésével kapcsolatos anomáliák is. A hazai használtautó-piac tisztulását véleménye szerint nagyban szolgálta, hogy a külföldi autókra is kötelezővé vált az eredetiségvizsgálat.



Hozzátette: a Das Weltauto már tapasztalja, hogy a hazai vásárlók elkezdték keresni a megbízható, szabályosan működő, esetenként garanciát is nyújtó kereskedőket.



A közlemény ismerteti: 2018-ban is 60 százalékban 10 évnél idősebb kocsik jöttek az országba, az 5 éves vagy annál fiatalabb járművek aránya mindössze 20 százalék volt. A legnépszerűbb szegmens az alsó-középkategória (42 ezer 778 autó), a felső-középkategória (28 ezer 258 autó) és az MPV-k, az úgynevezett többcélú járművek (27 ezer 776 autó) kategóriája volt. A városi terepjárók (SUV) aránya 15 ezer 336 autóval megközelítette a 10 százalékot.



A Das WeltAuto a Volkswagen csoport márkáit forgalmazó Porsche Hungaria használtautó-üzletága, amely 28 értékesítőhellyel rendelkezik országszerte, 2018-ban mintegy 7600 járművet adott el.