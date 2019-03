Egyre többen bütykölik maguk az autójukat

Mi magyarok bízunk a szerelőkben.

Fotó: Pixabay

Ez a növekvő érdeklődés látszott a tavalyi AutoTech Future rendezvényünkön is, amelyen több mint tízezren vettek részt és közvetlenül gyűjthettek információkat a világ vezető alkatrészgyártóitól az autótechnika fejlődési irányairól, legújabb megoldásairól"

Bár a magyar autótulajdonosok döntő többsége szerelőre bízza a meghibásodott gépkocsija javítását és az ehhez szükséges alkatrészek beszerzését, azért egyre nő köztük azoknak a száma, akik ma már tudatosan utánakérdeznek egy-egy részegység típusának, márkájának, beszerzési forrásának. A Bárdi Autó vásárlóinak körében végzett felmérés eredményeit tavaly a cég által több mint tízezer fős részvétellel rendezett AutoTech Future autóipari seregszemle is megerősítette.Minden negyedik autós vásárol maga alkatrészeket, sőt közülük 19 százalék arra is vállalkozik, hogy a kisebb-nagyobb javításokat elvégezzen a járművén, amelyek jelentős része hazánkban jellemzően tíz éves, vagy annál idősebb – derül ki a Bárdi Autó felméréséből.Ugyanakkor ezekkel a kocsikkal átlagosan 5-15 ezer kilométert tesznek meg évente, ami az autók kora miatt gyakoribb szervizeléssel, illetve a kopó-, és elöregedő alkatrészek előbb-utóbb várható cseréjével járhat.A trendek évek óta abba az irányba mutatnak, hogy az emberek zöme az autók javítását olyan szakmunkának tartják, amelyhez hozzáértő mesterember kell. A lekérdezés eredményei alapján az autósok többsége úgy ítéli meg, hogy túl nagy érték forog ahhoz kockán, hogy házilag belenyúljanak a gyakran bonyolult elektronikával, finom mechanikai kidolgozottsággal rendelkező járművekbe – derül ki a Bárdi Autó felmérésére adott válaszokból. Ennek megfelelően arányaiban jóval kevesebben, csupán a gépkocsi tulajdonosok negyede érzi úgy, hogy képesítés nélkül is megpróbálkozik a kisebb javítások elvégzésével. Bár ez a tábor, ha lassan is, de bővül, ami köszönhető annak is, hogy az emberek egyre tudatosabb vásárlókká válnak az alkatrészbeszerzések terén.. Utóbbiak egyeztetik a szerviz munkatársával a szóba jöhető termékeket, és vele közösen döntenek egyik, vagy másik megvétele mellett.– mondta el Bárdi Viktor a cég társalapítója és elnök-igazgatója.A megkérdezettek 10 százaléka viszont még náluk is határozottabb. Ők, ezért a Bárdi Autó szakértői felhívják a figyelmet, hogy mindig alaposan nézzünk utána annak a helynek, ahonnan az alkatrészt meg akarjuk rendelni.Miután az ár az egyik legfontosabb szűkítő tényező az autósok számára, ezért nem árt résen lenni a különböző ajánlatok mérlegelésekor.– figyelmeztetnek a vállalat szakemberei.