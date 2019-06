Európa leggyorsabb villámtöltőinek egyikét adták át Bábolnán

Forrás: OMV

Ausztriában már kiváló együttműködést sikerült kiépítenünk az IONITY és az OMV között, így örömmel jelentjük most be az új magyar egység indulását is, az M1-es autópálya bábolnai szakaszán. Nagy érdeklődéssel várjuk a magyarországi felhasználók visszajelzéseit a frissen telepített villámtöltőkkel kapcsolatban"

Szeretnénk, ha igazi szolgáltató központként gondolnának az OMV-re, ahol a termékek és szolgáltatások minden olyan szegmensét lefedjük, amire az úton lévőknek szükségük van. A csúcstechnológiát használó Ionity-vel való együttműködésünkkel ebbe az irányba tettünk egy újabb jelentős lépést. A fejlesztésnek köszönhetően szinte bármilyen hajtási rendszert használó gépjármű rövid idő alatt feltölthető Bábolnánál, ami a hazai autópálya-hálózat mentén értékes képességnek számít"

Május végén tesztüzemmel elindította első Magyarországi elektromos villámtöltőjét az M1-es autópálya bábolnai, OMV töltőállomásán a német autógyárak által létrehozott Ionity GmbH.Az egységek az Ionity európai hálózatához kapcsolódnak, ami a tervek szerint 2020 végére már 400 főállomásra bővül., ugyanis a kialakított négy töltő egyenként 350 kW-os csúcsteljesítményre képes. Az európai szabvány szerinti CCS2-es csatlakozókkal felszerelt állomásokhoz mérhető kapacitású egységeket eddig nem csak Magyarországon, de még a kelet-európai régióban sem alakítottak ki. Összehasonlításul, a most működésben lévő hazai normál- és szupertöltők jellemzően 22-75 kW teljesítményre képesek., hiszen a legnagyobb töltésfelvétellel rendelkező modell most az Audi e-Tron, amely 150 kW-os töltési teljesítményt használ. A Mercedes napokban bemutatott EQC típusa esetében ugyanez 110 kW, míg itthon az elsősorban városi használatra tervezett egyik legnépszerűbb elektromos autónak tartott BMW i3-as maximum 50kW-ot tud fogadni.Ezzel együtt azért a ma forgalomban lévő elektromos autók tulajdonosai is jelentős gyorsulásra számíthatnak a „tankolás" során. A lemerült akkumulátorokat ugyanis körülbelül 30~40 perc alatt 80 százalékos szintre képes tölteni az OMV töltőállomáson kialakított egység.– mondta Michael Hajesch, az Ionity ügyvezető igazgatója.E mellett a töltőállomás dolgozói is segítséget tudnak nyújtani, ha erre igényt tartanak az autósok. Az úton lévők ugyanakkor a töltőkön feltüntetett telefonszámon az ügyfélszolgálati központot is hívhatják, ahol angolul, németül és franciául állnak rendelkezésre. A tervek szerint azonban a szolgáltatási kör a későbbiekben kiegészül a magyar nyelvvel is.Az új töltőknek is köszönhetően az OMV olyan szolgáltatási minőséget tud nyújtani az autózók számára, amellyel más töltőállomásokon itthon nem találkozhatnak.– mondta Balogh Tibor, az OMV Hungária ügyvezető igazgatója.Ez független attól, hogy mennyi ideig használják azokat, és mekkora töltést vesz fel a rákapcsolt gépjármű. A rendszer a számlaadást is lebonyolítja, amelyet a felhasználó e-mailen kap meg.A fizetési folyamatot a lehető legegyszerűbben alakították ki, így lehetőség van az Ionityvel szerződött szolgáltatók RFID plasztikjait használni. Ekkor azt az oszlophoz érintve a rendszer levonja a megfelelő összeget. A bankkártyás fizetés az Ionity okostelefonos alkalmazásán vagy weboldalán keresztül bonyolítható, az internetes vásárlásokkal teljesen megegyező módon.