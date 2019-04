Hazai szív az Audi e-tronban

Budapesten, a Hárshegyi úti kongresszusi központban mutatta be VIP-ügyfeleinek a múlt hét végén az új Audi e-tront a Porsche Inter Auto Hungaria Kft., s erre a szegedi telephelynek köszönhetően lapunk is meghívást kapott - egy gyors kör erejéig vezettük is a villanyautót.

– Vevői igények alapján úgy állítottuk be a motor teljesítményét, hogy a gyorsulás és a hatótávolság optimális legyen, ezért maximált 200 kilométer/órában a végsebesség – mondja Sárvári Péter, az Audi e-motorgyártásának vezetője. Ha lassabban gyorsul az autó, növekszik a csúcs tempó, ha gyorsabban, akkor csökken. A márka célja az, hogy a kitűzött maximális végsebességet tartósan élvezhessék a vásárlók. A szakmán kívül nem sokan tudják, hogy az ingolstadti konszern első tisztán elektromos hajtású, sorozatgyártásban készülő modelljében, az Audi e-tronban két Győrben gyártott elektromotor biztosítja a meghajtást. A sportos, családi és szabadidős célokra egyaránt alkalmas autó magyar induló ára 28,1 millió forint, így az elektromos autós állami támogatásba nem fér bele, hiába emelték a felső határt 20 millió forintra...



Az ár után a második legfontosabb a hatótávolság, a WLTP szabvány szerint egy feltöltéssel több mint 400 kilométert képes megtenni, ami a mai e-autók között nagyon jónak számít. Nulláról százra 5,7 másodperc alatt gyorsul fel a kocsi, végsebessége 200 kilométer/óra. A két elektromos motor 300 kW rendszerteljesítményre képes, 664 Nm maximális nyomatékkal.



Ennek a tudásnak csak egy töredékét próbálhattuk ki a budai lankákon, egyrészt lakott területen belül autóztunk, másrészt szemerkélt az eső, és nem akartuk „eldobni a nagy vasat". Legyen elég annyi, hogy nagyon tud menni, a jobb oldali pedál lepadlózásával az ülésbe préselődik vezető és utas egyaránt. Fotó: Kovács András Az Audi több töltési változatot is kínál első sorozatgyártású elektromos modelljéhez. A gyorstöltő oszlopoknál akár 150 kW egyenárammal is „tankolható", ami gyakorlatilag harmincperces időnek felel meg – persze otthon, saját garázsban is tölthető a kocsi. Az elektromos szabadidő-autó két különböző módon képes energia-visszanyerésre. Ha a vezető leveszi a lábát a gázpedálról, tolóüzemi visszatáplálással, ha pedig lassít, fékezéses visszatáplálással – az elektromotorok mindkét esetben generátorként működnek.



