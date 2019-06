Hétszemélyes családi autó fél áron: 2,5 millió forint a nagycsaládosoknak, de klíma nélkül ne hozza el!

Mikor kell visszafizetni a pénzt?



A támogatást vissza kell fizetni, ha utólag kiderül, hogy a személyi feltételek megállapításakor valótlanságot állított a vásárló, vagy ha az elidegenítési és terhelési tilalmat nem jegyeztette be. Hasonló kötelezettségre kell számítani ott, ahol a házasság, az élettársi kapcsolat három éven belül megszűnik, és ezt követően nem minősül nagycsaládosnak a vevő. Például, ha a válást követően két gyermeket az egyik, a harmadikat a másik szülőnél helyezik el, vagy az örökbefogadási szerződést felbontják. Ha az autót a tiltás ellenére eladják, vagy lízingszerződését nem fizetés miatt felmondják, akkor a támogatás időarányos, három évből még hátralévő részét kell visszatéríteni. Ha mindez túl nagy terhet róna a családra, a kincstár engedélyezhet 12 hónapos halasztást vagy 36 hónapos részletfizetést.

Július 1-jétől a nagycsaládo- sok maximum 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak legalább hétüléses személygépkocsi vásárlására. A háztartás akkor minősül nagycsaládnak, ha abban legalább 3 gyermeket nevelnek, illetve minimum ennyi után családi pótlékra jogosultak a szülők. Gyermeknek számít a várandósság 12. hetét követően a magzat, valamint a nevelt vagy gondozott tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy is. – Fontos, hogy a családnál ideiglenesen elhelyezett gyermeket nem veszik figyelembe a nagycsaládos státusz megállapításakor, valamint gyerekvállalással senki sem lehet jogosult a támogatásra – hívja fel a figyelmet a bankmonitor.hu.A 2,5 millió forintos összeget kizárólag új, legalább 7 üléses autó megszerzésére lehet fordítani, és a vételár 50 százalékáig terjedhet a támogatás. A maximális összegű „ingyenpénz" felhasználásához legalább 5 millió forint értékű autót kell választania a családnak. Van olyan kocsi – igaz, csak egy, a Dacia Lodgy –, ahol alapmodellt gyakorlatilag nem lehet úgy felextrázni, hogy sikerüljön a támogatásmaximalizálás. Az alapváltozat 3,85 millió forint, ha a szükséges minimumot, a klímát és az ülésfűtést is kérjük, akkor 4,1 milliót kell felezni. Miután minden extra fél áron van, érdemes akár fullos felszereltséget is választani, egyebek között tempomattal, tolatóradarral és navigációval, a pénztárnál csak 2,3 milliót kell fizetni a nagycsaládos vevőnek.A Fiat Doblo egyedi kedvezménnyel vitte be az árat valamivel 5 millió forint alá, így maximalizálni tudta a kedvezményt. És a 120 lóerős alapmotor is korrekt. A választék gyorsan bővül, ha kicsit emel a téten a vásárló, 3 millió forint körül már a Citroën Berlingo és a Peugeot Rifter is hazavihető. Az első német márka az Opel, a Combo 3,1 millió, az első Volkswagen, a Caddy 3,4 millió forint körül indul.Fontos, hogy a támogatást igénylőnek vagy házastársának B kategóriás jogosítvánnyal kell rendelkeznie, és nem lehet eltiltva a vezetéstől. A kérelmezőnek nem lehet NAV-köztartozása, sem pedig büntetett előélete, valamint magyar lakó- vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. A jelenlegi szabályozás szerint csupán egyetlen alkalommal lehet igényelni a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményét.A támogatási kérelmet a kormányablaknál vagy a Magyar Államkincstárnál lehet benyújtani a vásárlást meg- előzően, erre 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség. A kincstár a jogosultság megállapításáról határozatot ad ki, ettől számítva 6 hónap van a kiválasztott autó megvásárlására, a lízingszerződés megkötésére. – A határidők betartása nagyon fontos, ha csak egy nappal is korábban kötünk adásvételi szerződést a kocsira, nem leszünk jogosultak a támogatásra – figyelmeztet a bankmonitor.hu. Az adásvételi szerződést meg kell küldeni a kincstárnak, a megítélt támogatási összeget onnan számítva 15 napon belül közvetlenül utalják a márkakereskedésnek.Az autóra kötelező bejegyeztetni a 3 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalmat, a kereskedőnek pedig fel kell helyeznie az autóra a „Családbarát Magyarország" logót. A jogszabály az első három évben nemcsak a kocsi eladását tiltja, üzembentartói joga sem adható át másnak. Hasonlóan tilos a jármű átalakítása, illetve más kategóriában történő vizsgáztatása.