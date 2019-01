Jól tört a Toyota Corolla a japán NCAP tesztjén - Európa is profitál

A kategória legmagasabb, tripla pluszos besorolását kapta meg a legújabb generációs Toyota Corolla a japán NCAP átfogó utas- és gyalogosbiztonsági vizsgálatán. A 2018-ban létrehozott ASV+++ besorolás arra utal, hogy az autó nem csupán a korábbi, mechanikus védelemben mutat kiemelkedőt. A gyalogosokat éjjel és nappal felismerő, az ütközés kockázatát automatikus fékezéssel csökkentő rendszer, a véletlen gyorsítás ellen védő berendezés, valamint a nagy teljesítményű világítás hatékonyságát is vizsgálták és pontozták.A JNCAP górcső alá vette a legújabb generációs Toyota SafetySense vezetőtámogató biztonsági csomaggal, valamint a parkolás során felbukkanó akadályoknál automatikusan lassítani képes Corolla Sport modellt, amely minden más vizsgált járműnél magasabb pontszámot kapott. Az exportpiacokon ferde hátú Corollaként forgalomba kerülő típus különlegessége, hogy éjjel is képes megbízhatóan észlelni a gyalogosokat – ez különösen fontos a szigetországban, ahol a halálos gázolások 70 százaléka sötétben történik.Nem ez az első alkalom, hogy az új generációs Toyota Corolla maximálisan teljesít a hatósági előírásoknál szigorúbb, független biztonsági szervezetek vizsgálatán. Az ausztrál ANCAP tavaly augusztus végén közzétett tesztjén az elérhető legmagasabb, ötcsillagos minősítést szerezte meg az ötajtós családi modell. A felnőtt utasvédelemnél 96, a gyermek utasvédelem terén 86 százalékot teljesített az autó. A gyalogosvédelmi vizsgálatot 86 százalékkal zárta, a biztonsági segédrendszerekre adható 13 pontból pedig 9,9 pontot – 76 százalékot – szerzett meg.A JNCAP programot 1995- ben indította útjára a japán közlekedésügyi minisztérium, valamint a nemzeti autóbiztonsági és áldozatsegítő ügynökség. A teszt a japán piacon elérhető személygépjárművek balesetmegelőző képességét, passzív – ütközésvédelmi – biztonsági teljesítményét, valamint gyalogosvédelmi képességét méri. Amiből azután Európa is profitál.