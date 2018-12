Két év múlva érkezhet a Lamborghinit verő Lexus

A luxuskategóriában a vevők árérzékenysége nem szab határt a technológiának és a méreteknek. A nagy méretű SUV-k száma egyre csak nő; míg a közelmúltig a BMW X5, Audi Q7 vagy az akár hétüléses Lexus RX volt a behemót, ma már az Audi Q8 mellett a Bentley vagy akár a Rolls-Royce is kínál óriási SUV-t.Ebbe a szegmensbe tör be várhatóan két éven belül a Lexus. A 2018-as Detroiti Autókiállításon bemutatott LF-1 Limitless tanulmányautó ugyanis akár 2020 végén sorozatérett lehet, sőt, már egy fantáziakép is napvilágot látott a végleges modellről. A mindössze hároméves fejlesztési idő különösen a Lexusnál kivételes, hiszen a Toyota luxusmárkája azt a filozófiát követi, hogy inkább ritkábban frissít, de a minőségből és megbízhatóságból nem enged.Mivel az LF-1 – amennyiben marad a név – a márka zászlóshajója lesz, nemcsak méretei, de műszaki tartalma és teljesítménye is a Lexus csúcsát hivatott képviselni. A hajtást ezért az LS 500 luxuslimuzinból is ismert kétturbós V6-os benzinmotorra bízzák, teljesítménye várhatóan 425 lóerő vagy efölött alakul. A kettős feltöltés pedig hatalmas és alacsony fordulatszámon rendelkezésre álló nyomatékot garantál. Ha Lexus, akkor nem maradhat el a hibridhajtás sem: az LS-ből vagy az LC kupéból ismerős multi-stage hibridrendszer is bekerülhet a hatalmas SUV-ba.Mivel az elitmárkák nem nélkülözhetik a házon belüli teljesítménynövelést és exkluzív megjelenést biztosító speciális modelleket, a Lexus LF-1 is kaphat F Sport változatot. A BMW M és a Mercedes AMG modellek méltó ellenfelének szánt F Sport kaphatja meg azt a duplaturbós V8-as benzinmotort, amelyről már az LS és az LC kapcsán is hallhattunk híreket. A várhatóan 660 lóerő körüli teljesítményszinttel a legnagyobb Lexus pedig olyan ajánlatokkal is felveheti majd a versenyt, mint például a 640 lóerős Lamborghini Urus.