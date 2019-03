Ma estig kell beérkeznie a kötelező biztosítás díjának

Koccanás. A kisebb baleset is kerülhet sokba. Fotó: Frank Yvette

Annak az 1,3 millió gépjármű-tulajdonosnak – köztük több mint 900 ezer személyautó üzembentartójának –, akinek év végén forduló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása van, legkésőbb március elsejéig kell rendeznie az esedékes díjrészletét. A biztosítási alkuszok szövetsége arra figyelmeztet, hogy a határidő az összeg beérkezésére, nem pedig az elküldésére vonatkozik.Ma délelőttig az átutalás, utána zárásig a biztosító ügyfélszolgálatán történő befizetés a biztonságos. Persze a hét utolsó munkanapján gyakori a rövidített nyitvatartás, ráadásul nem mindenhol működik pénztár. Fontos, hogy a bankkártyás fizetés nem egyenlő az átutalással: míg az utóbbi a magyar számlák között néhány óra alatt megtörténik, a plasztiklapos megoldás átfutási ideje több nap is lehet.Ha egy biztosító nem kapja meg időben pénzt, másnap kötelezően törölnie kell a szerződést. Akinek így szűnik meg a kötelező biztosítása, és nem köti meg azonnal újra, a fedezetlenség idejére díjat kell fizetnie – a jármű teljesítményétől függően ez naponta 460–1030 forint.– A fedezetlenségi díj mértékét a Magyar Biztosítók Szövetsége határozza meg, és teszi közzé a saját, illetve az MNB honlapján, a pénzt azonban a biztosító szedi be – hangsúlyozza Mészáros Gábor, az Elsőbiztosítás Kft. értékesítési igazgatója.További nyűg, hogy csak ugyanannál a biztosítónál lehet újrakötni a szerződést, ráadásul egyszerre a teljes évre járó összeget kérik. Ebbe még nem feltétlenül rokkan bele az autós, abba viszont már igen, ha a fedezetlenség időszakában beleszáll egy több tízmilliós autóba. Ezután vihetik a házát, autóját és mindenét, ami mozdítható. És ha még meg is rokkan valaki, az akár életre szóló fizetési kötelezettséget is jelenthet.Nem mentség, ha nem kaptunk díjfizetésről szóló értesítést, csekket vagy számlát, jó ideje már az autósnak kell mennie az ügyei után – az elmaradás egyértelműen a jármű üzembentartójának a felelőssége. Bárkinek a legkisebb kétsége is van a kötelezője fedezettségéről, és lecsúszott a pénteki határidőről, utána ne üljön autóba, és hétfő reggel trolizzon vagy biciklizzen el a biztosítójához. – A rendezettség ellenőrzésében és a díjnemfizetéssel megszűnt szerződések újrakötésében segít az Elsőbiztosítás Kft. szegedi, Dáni János utcai ügyfélszolgálata – mondja Mészáros Gábor.