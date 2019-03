Már félmillió Vitara készült Esztergomban

2015 tavaszán indult a Vitara hazai gyártása, a héten pedig elkészült a sikermodell félmilliomodik darabja a Suzuki esztergomi gyárában. Fontos ponthoz érkezett ezzel a magyar vállalat, ez az első modell, amelyből ilyen rövid idő alatt ekkora mennyiséget gyártott. Ezt a két korábbi kedvenc, az SX4 és az újabb generációs Swift sem érte el.

A Vitara verhetetlen a magyar személygépkocsi-piacon, 2017 után 2018-ban is az újautó-eladási statisztikák élén végzett: tavaly 11 ezer 127 darabot értékesítettek belőle. Az év első két hónapjának adatai alapján a Vitara 2019-ben is nagy népszerűségnek örvend: összesen 1474 darab talált gazdára belőle. A modell a sport-szabadidő (SUV) kategóriában elért 19 százalékos piaci részesedésével megőrizte vezető pozícióját a személyautók mezőnyében.



A Magyar Suzuki által gyártott félmillió Vitarából 31 ezer 658 darabot regisztráltak Magyarországon, míg a többit nemcsak Európába exportálták, vitték például a Dominikai Köztársaságba, Guatemalába vagy a Csendes-óceán délnyugati részén található Vanuatu szigetére is.



Már a Vitara 1988-as első nemzedéke is meglehetősen hamar népszerűvé vált a kompakt szabadidő-autó kategória úttörőjeként. A második generáció, ahogy a Grand előnév jelzi, nagyobb méretekkel, erősebb motorral és bővebb felszereltséggel debütált 1998-ban. Nem sokkal ezután, az autóipari változásokhoz igazodva, szinte teljesen megújulva lépett színre 2005-ben a modell harmadik nemzedéke.



A negyedik generációra sokáig, tíz évet kellett várni: 2015-ben került piacra az új változat, amelynek nemcsak a gyártásából, hanem a fejlesztéséből is kivették a részüket a magyar szakemberek – a prototípust szinte teljes egészében hazánkban véglegesítették.