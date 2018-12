Már nem kis Fiat az 500X: Jól megy a literes turbómotor, 120-as tempónál kéri a 7,5 litert

Előre a jövőbe



Ügyes marketingfogással népszerűsíti a felfrissített 500X modellt a Fiat. A nyolcvanas évek egyik hollywoodi sikerprodukciója, a Vissza a jövőbe trilógia ihlette a reklámfilmet, amelyben humorral mutatják be az autó erényeit. A szlogent is erre fűzték fel, miközben persze nem a jövőt hozza el a kis SUV, viszont a mai kor technikai ínyencségeivel szépen telerakták az 500-as nagyobbik testvérét.

Az 500-as „kis" Fiatból 2012-ben 200 ezret adtak el Európában, ami akkor csúcs volt, a városi autó népszerűsége azóta is tart, ám a további növekedést már az egyterű 500L piacra dobásával biztosította a márka. Jókor jött a „lökés", ezt bizonyítja, hogy 2014-ben már 300 ezer fogyott a két modellből az öreg kontinensen. Ebben az évben érkezett az 500X, amely újabb lendületet adott az eladásoknak.Ami jó, azon nem kell feltétlenül változtatni – jól tudja ezt a Fiat, amikor csupán enyhe ráncfelvarrást alkalmazott az 500X-sorozaton. Érdekes, hogy a kocsi nagyobbnak látszik, mint amekkora, így amikor kollégáimat a külső alapján kértem árbecslésre, rendre többet mondtak 1–2 millió forinttal, mint az 5 millió alatti indulóár. És ilyen az utóbbi néhány év tesztautóinál nemigen fordult elő.Az utastérben változás az elődmodellhez képest, hogy a kormány alul nem csapott, hanem kerek – a műszerfalon végigfutó betétet a három új karosszériaszínben is lehet választani. Újdonság, hogy a középkonzolon található, alapáron is 7 colos Uconnect kijelzőre már tükrözhető a telefon, illetve támogatja az Apple CarPlay, valamint az Android Auto alkalmazásokat is. Az egész belső fiatalos, vidám, az összeszerelés minősége pedig korrekt.Az eddig sem szűkös motorválaszték tovább bővült, a meglévő 1,3-as, 1,6-os és 2,0 literes – 95, 120, 140 lóerős – dízelek mellett maradt az „alap" 1,6-os benzines, a maga 110 lóerejével. Megjelent viszont a Fire motorokat váltó, Firefly turbo névre keresztelt benzines két új verziója. A kisebb egyliteres, háromhengeres és 120 lóerős, a másik 1,3-as, négyhengeres és 150 lóerős.Sokáig idegenkedtem a 3 hengeres turbós motoroktól, mondván, a rendes nyomatékhoz lökettérfogat is szükséges, de be kell ismernem, egyre javulnak a konstrukciók. És ehhez a családi használatra is alkalmas kocsihoz elegendő a 120 lóerő, a vezetés érzésén pedig sokat javít, hogy a közvetlen benzinbefecskendezésű motor maximális, 190 Nm-es nyomatéka már viszonylag alacsony fordulatszámtól, 1750-től rendelkezésre áll. A mindössze 93 kilogrammos motor 10,9 másodperc alatt gyorsította százra a kocsit – a vége 188 kilométer/óra –, a gyári fogyasztás vegyes használatra 5,8, országúton 5,1 liter. Ez a valóságban a csupán néhány száz kilométer futott „nyers motornál" magasabb: a szemerkélő eső miatt 120 kilométerre állított tempomatnál sztrádán közelítette a 7,5 litert a pillanatnyi fogyasztásmérő szerint.Az 500X-hez alapáron jár a táblafelismerő, a sebességhatároló és a sávtartó automatika, és kérhető többek között az adaptív tempomat, az automatikus fényszóróvezérlés, a holttér- és keresztforgalomfigyelő-rendszer, a tolatókamera – sok más egyéb között. Az opcionális felszerelések közül elsőként a távolságkövető tempomatot választanám, ami az aktív sávtartással együtt gyakorlatilag „félönvezetővé" teszi a kocsit a sztrádán.A Fiat 500X alapára az 1,6 literes szívó benzines motorral 50 ezer forint híján 5 millió, az általunk próbált Cross-Look a literes turbóval és gazdagabb lapfelszereltséggel 6,1 millióról indul. Ebbe a Pappas még belerendelt bő egymillió forintnyi extrát – a vége egyedi árként így is 6,2 millió forint lett.