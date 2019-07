Már nincs olyan közlekedési eszköz, ami ne jelent volna meg a budapesti közösségi közlekedésben

Mit kell tudni a nemzetközi piacról? 2017 és 2018 között 39 db új robogómegosztó szolgáltatás indult, 2018 őszén összesen már 85 db ilyen szolgáltatás üzemelt a világon. Ebben az időszakban 25 ezer új robogót helyeztek üzembe a szolgáltatók. Ebben az időszakban a lengyel és a spanyol piac nőtt a leginkább (1151% és 498% növekedés). Világszerte közel 2 millió regisztrált felhasználó van az ilyen típusú közösségi közlekedési rendszerekben. Kifejezetten európai központú szolgáltatás: az ilyen jellegű szolgáltatások 84%-a az EU-ban van.

A motor műszaki tulajdonságai:

A végsebesség 43 km/h (tudatosan korlátozták a megengedett legnagyobb sebességről (45 km/h-ról), mert a több mint 10 ezer levezetett km tapasztalat azt mutatja, hogy a közlekedési lámpa rendszer Budapesten a 40 km/h-ra van hangolva (kevesebb lesz így a lámpánál várakozás). Kb. 45 km a hatótáv, de nyugodtan lehet vele hosszabb távokat is menni, Budapesten belül. 80 kg az önsúly, ami azt jelenti, hogy teljes sebességről könnyebb vele megállni egy váratlan helyzet esetén. Széles abroncsok (budapesti utakkal kompatibilis, repedés, kátyú jóval kevésbé jelent akadályt). Parkolási asszisztens segíti a motor manőverezését tolatás közben.

Hatalmas érdeklődés mellett mutatkozott be az új budapesti közösségi közlekedési eszköz.Még el sem indult, de már ma is rengetegen ki akarták próbálni.Hamarosan a fővárosi utakon lesz az új, 100%-ban magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező, közösségi elektromos robogó-megosztó rendszer. A flotta járműveit az ogreco Kft. mutatta be.Az Uber eltűnésével, a Bubi, Blinkee, GreenGo népszerűségének növekedésével alapjaiban változott meg budapesti közlekedés szerkezete. Mától pedig egy újabb lehetőség áll azok rendelkezésére, akik valamilyen okból nem tudnak, vagy nem akarnak saját gépjárművet fenntartani, ódzkodnak a tömegközlekedéstől, vagy csak egyszerűen és gyorsan olyan ügyet kell intézniük, amihez kényelmes, egyszerű, mobiltelefonról kezelhető közlekedési megoldást keresnek.Az új közösségi elektromos robogó-megosztó rendszer arra az általános problémára reagál, hogy a fővárosi közlekedés szinte elviselhetetlen – egy munkanap alatt akár egy órát is lehet vesztegetni a fővárosban azzal, hogy az egyik helyről a másikba szeretnénk eljutni. Ez azonban, ahogy az alábbi példa is mutatja, többé nem lesz probléma az ogre mobilok használók számára!A környezettudatos és fiatalos vállalkozás most 100 elektromos robogóval indul, és a terveik szerint hamarosan dinamikusan növekedni fogja majd flottája nagyságát.A felhasználók a regisztrációt követően az applikáció térképének segítségével tudják kiválasztani és kezelni a hozzájuk legközelebb eső szabad járművet, amelyekkel egyszerű és könnyű felvétel után azonnal, és minden várakozás nélkül megkezdhetik a személyre szabott, és azonnali használatot, majd a hét bármely napján, a nap 24 órájában használhatják azt, minden további bürokratikus vagy szerződéses ügyintézés nélkül.1. Letölteni és telepíteni az alkalmazást bármelyik store-ból (App Store, Android Play)2. Elvégezni az online regisztrációt, így a kevésbé rutinos, lassabb felhasználók számára is kedvező lehet ez az ajánlat.- nincs havidíj- egy perc 20 HUF (+ megtett kilométerenként 79 Ft)- 10 Ft/perc parkolási díj- maximum fizetendő összeg egy napra: 7500 FtAz új közlekedési eszköz elsősorban a belvárosi közlekedésben életét szeretné könnyebbé tenni. Az elindulási szolgáltatási terület is ennek megfelelően került kialakításra.