Meglódulhat az év második felében az újautó-értékesítés

Meglódul az év második felében a magyarországi újautó-értékesítés a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program hatására a márkakereskedők várakozásai szerint, miután már most élénk érdeklődést, egyidejűleg kivárást tapasztalnak - értékelte a piacot Papp Zoltán, a Porsche Hungaria márkaigazgatója.



A SEAT márkáért felelős vezető szerint az első négy hónapot jellemző visszafogott növekedést júliustól meglendíti a hétüléses modellek iránt jelentkező igény. A SEAT kínálatában két ilyen modell van, az Alhambra és a nemrégiben megjelent Tarraco. Ez utóbbitól mint az SUV paletta új tagjától is sokat várnak: évi 300-400 darabbal növelheti a márka eladásait.



A teljes magyarországi újautó-piac az első negyedévben 8,6 százalékkal bővült, a SEAT eladásai ennél mérsékeltebben, 5 százalékkal nőttek. A rendelésállomány bővülése azonban áprilisra már 17 százalékos növekedést vetít előre - jelezte a márkaigazgató, hozzátéve: globálisan is jól indult az év, 9 százalékkal erősödött a márka.



Papp Zoltán az év egészére 15 százalékos bővülést is reálisnak lát, amit segíthet, hogy a flottabeszerzések engedékenyek lettek a városi terepjáró (SUV) kategória tekintetében. A SEAT-nál ugyanakkor a magánvevők aránya az átlagosnál magasabb, eléri a 40 százalékot.



A márka tavaly 1887 autót adott el Magyarországon, piaci részesedése jelenleg 1,4 százalék. Az eladások mintegy 70 százaléka SUV.



A spanyol gyártó nemrégiben jelentette be, hogy kísérleti projekt keretében autómegosztó szolgáltatást indít Spanyolországban, napi-, illetve óradíjas alapon ad bérbe környezetbarát gépkocsikat. Az MTI információi szerint már tárgyalnak arról, hogy a programot Magyarországra is kiterjesszék.