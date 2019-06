Mire figyeljünk, ha külföldön ülünk a volán mögé?

A magyar biztosításokat Európa-szerte elfogadják, ám néhány országban kérik az ennek igazolására szolgáló „zöldkártyát", amelyet a biztosító ingyen kiállít. Ha nem tudjuk felmutatni, előfordulhat, hogy az adott országban előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást meg kell kötni a határon. A magyar vezetői engedélyt is szinte minden európai országban elfogadják, nemzetközi jogosítvány kiváltására a helyi okmányirodában akkor van szükség, ha külföldön akarunk autót bérelni.Magyarországon forgalomba helyezett járművel a tulajdonos, illetve üzembentartó kivételével más csak a „gazda" írásos hozzájárulásával lépheti át a határt, neki célszerű erről angol nyelvű meghatalmazással rendelkeznie. Nem árt, ha ismerjük a célországban érvényes KRESZ-t. Specialitás, hogy Franciaországban a gépjárművezetőnek kell biztosítania az alkoholszondát. Bár nálunk lényegében már nem kötelező tartozék az egészségügyi doboz, számos európai országban az autóban kell lennie.Németországban gyakoriak az autósztrádán a torlódások, ilyenkor engedélyezhetik a leállósáv használatát is, de csak ha a tábla ezt jelzi. Fontos a környezetvédelmi zóna tábla ismerete is, mert ide csak speciális feltételek mellett hajthatunk be. A tábla alatt a környezetvédelmi osztályt is bemutatják, a négyes zöldmatrica esetén csak az Euro 4 vagy az annál jobb besorolású motorokkal szerelt autók közlekedhetnek.A horvát tengerpart felé ma már jó minőségű, de meglehetősen drága autópályán gurulhat a magyar, ahol a fizetős kaput tábla jelzi előre. Először csak jegyet kell húzni, és a megtett kilométer arányában kihajtásnál történik a fizetés. Helyi specialitás, hogy az egyes kereszteződésekben a közlekedési lámpát vízszintesen szerelték fel, erre érdemes figyelni.Ausztriában egészen különleges táblákkal is találkozhatunk, ilyenek a várakozási rendet szabályozó páros, illetve páratlan napokat jelző táblák. Az egy függőleges vonásnál a páratlan napokon tilos várakozni, kettőnél a párosokon. Még nagyobb bírság jöhet az IG-L táblák miatt, a környezetvédelmi okból kitett sebességkorlátozás be nem tartását kiemelten büntetik az osztrák rendőrök.Olaszországban is figyelmeztetik az autósokat a veszélyekre közlekedési táblával, ezeken a szakaszokon érdemes fokozott odafigyeléssel haladni. Parkolásnál, főleg hosszabb idő esetén figyeljünk az úttisztító járművet jelző táblára, mert az autót akár el is szállíthatják, ha akadályozza a munkát.Spanyolországban egy kör alakú előjelző táblával figyelmeztetik az autósokat, hogy stoptábla következik. Nálunk nem ismert az ajánlott sebesség, illetve ajánlott sebességtartomány tábla az adott útszakaszra. Gyakori a fehér alapú, piros, keretes háromszög alakú, veszélyt jelző táblák sárga alapszínnel való alkalmazása, ez ideiglenes hatályú, és kiegészítő tábla mutatja, mikor érvényes. Idegenforgalmi központoknál a P+R táblák speciális változatait találhatjuk, itt az R betű helyett a továbbutazás lehetséges eszközét – vonat, metró, busz – tüntetik fel.