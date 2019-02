Mit tegyünk, ha kátyúba futunk? - Adunk pár tippet!

Tankcsapda a Belvárosi hídon. Fotó: Karnok Csaba

A Europ Assistance Magyarország 2018-ban több mint 33 ezer elakadt gépjármű vezetőjének segített – az idei téli időszakban, decemberben és januárban csaknem 6000 autós kért mentést a szolgáltatótól.A kátyúk okozta károkért az út üzemeltetője felelős, és a kár bejelentését is náluk kell megtenni. Nevezetesen a Magyar Közútnál, a vidéki településeknél pedig az illetékes önkormányzatoknál. Az országos cég felel a mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, illetve a településeket összekötő fő- és mellékutak állapotáért, az egyéb utak felelősei a helyi önkormányzatok. A leggyakoribbak a gumiabroncsok, illetve a felnik sérülései, de könnyen elállítódhat a kerékösszetartás, súlyosabb esetekben pedig a futómű is sérülhet. Fontos, hogy a bizonyítás minden esetben a kárt szenvedett gépjármű vezetőjét terheli, így érdemes odafigyelnünk a megfelelő dokumentálásra.Készítsünk fotót a kátyúról, a gépjármű sérüléséről, illetve az érintett útszakaszról! Amennyiben a balesetnek voltak szemtanúi, érdemes felírni az elérhetőségüket. Súlyosabb esetben ajánlatos rendőrt is hívni, a jegyzőkönyv vita esetén később fontos bizonyíték lehet. Mikor utasíthatja el az út kezelője a kár megtérítését? Ha kátyúra, illetve sebességkorlátozásra figyelmeztető táblát helyeztek ki az adott útszakaszon, és ezeket a sofőr nem vette figyelembe. Ugyanez a helyzet, ha nem bizonyítható, hogy a gépjármű sérülését az adott úton található kátyú okozta.Mint köztudott, a kátyút a legtöbb esetben az aszfaltba beszivárgó csapadék okozza, amely hideg időben megfagy, és szétfeszíti az útburkolatot. Lehet és javítják is az utat darabokban, mindaddig, amíg nem több a folt, mint a normál burkolat.