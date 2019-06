Nagy képernyők tarkítják az autót - Wifi helyett 5G-szabvány lehet a gépkocsikban

Egyre fontosabb szerepet kap a kommunikáció és az adatmegosztás az autóiparban is, a technológiai cégek éppúgy elboldogulnak ebben a világban, mint a nagy múltra visszatekintő autógyárak. Miközben a technológiai fejlettséggel együtt fontos a felhasználói élmény is. Nagy képernyők tarkítják az új autók műszerfalát, alsó-közép kategóriás autóban sem ritka a 8-9 colos kijelző, olyan funkciókkal, amiket néhány éve csak a prémium szegmensben láttunk.– Alap lett az okostelefon-tükrözés, a variálhatóság, és gyakori, hogy az autókról minden hasznos adat egy érintésre van. Eközben a gyártók készülnek a jövőre is, így a járműmegosztásra, az elektromos hajtásra és az önvezetésre – írja az autoszektor.hu. Mindennel kapcsolatban kell lenni, minden kommunikál az autónkkal, az pedig felveszi a kapcsolatot a környező eszközökkel és személyekkel.Az elektromos autókra néha érkezik egy frissítés, csakúgy, mint bármelyik okostelefonra, ám itt akár extra lóerőket kaphatnak az ügyfelek. A nagy verseny közepette a gyártók nem állapodtak meg hasonló adatkommunikációs technológiában – ezzel összefüggő ügyben hozott döntést az Európai Unió jogalkotói bizottsága. A kérdés az volt, hogy a wifialapú technológiákat vagy az 5G-szabványt részesítsék előnyben. A döntés szerint az előbbi helyett mostantól inkább az utóbbi alkalmazását szorgalmazzák.A szakemberek abban látják az 5G hátrányát, hogy használata újabb és újabb eszközök beszerzését követeli – amint megérkezik egy frissebb verzió, a korábbi használhatatlanná válik. Ezt szóvá is tette Finnország, Spanyolország, ám az EU bizottságát ez nem hatotta meg, és elutasították az 5G elleni szavazatokat. Az Automotive News szerint komoly összefogásra és ellenlobbira lenne szükség, ha nem szeretnék, hogy megszavazzák az 5G kötelező használatát.Sokak szerint a bizottság hozzáállása ismét a gazdasági növekedést tartja szem előtt az ügyfélbarát hozzáállással szemben. Persze vannak olyan autógyártók, amelyek így is az 5G mellett tennék le voksukat, ilyen például az egyik német – bajor – luxusmárka is. Számításaik szerint az 5G-vel hosszabb távon lehet tervezni, mint a wifivel, ráadásul szélesebb körű használatot tesz lehetővé a szórakoztató alkalmazásokkal, élőforgalom-datszolgáltatással, és az általános navigációban is megbízhatóbb.